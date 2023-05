Prunotto: “Nuestra lista se armó pensando en el proyecto, no en los cargos”

“Que me desafilien o no del partido no va a cambiar el hecho de que pueda ser la primera vicegobernadora radical de esta provincia; yo voy a seguir siendo radical, por más que me quieran desafiliar”. (Foto: Gentileza)

En un multitudinario acto realizado el martes pasado en el salón auditorio del Hotel Quorum, el gobernador Juan Schiaretti presentó la fórmula oficial para acceder a la gobernación el próximo 25 de junio de la mano de la recientemente constituida alianza Hacemos Unidos por Córdoba.

La coalición alberga a dirigentes de distintas facciones políticas que participaron en el armado para que Martín Llaryora sea el próximo gobernador de Córdoba. Y junto al actual intendente capitalino se encuentra como candidata a vicegobernadora la intendenta de Estación Juárez Celman (en uso de licencia) y presidenta del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, Myrian Prunotto.

La Nueva Mañana dialogó con quien fue la creadora del espacio interno de la UCR Radicalismo Auténtico sobre el desafío de integrar el binomio electoral junto a Llaryora, y sobre las críticas que recibió desde Juntos por el Cambio, que la tildó tanto a ella como al ex presidente Javier Pretto de “traidores”.

“Yo siento que ocupar esta candidatura es seguir esa premisa de Schiaretti y de Llaryora: que tenemos que trabajar para cerrar la grieta, y hacerlo todos unidos. Eso es justamente lo que pretende demostrar esta fórmula. No es un enunciado sino que es un hecho. Incorporarnos en el espacio tanto a Javier como a mí muestra que esta coalición no fue hecha para juntar votos, sino para gobernar”, precisó Prunotto. “Siento que estamos en el camino correcto. Por eso no me fue difícil tomar la decisión de armar el espacio del Radicalismo Auténtico, donde agrupamos a un grupo de dirigentes, intendentes y presidentes comunales que venimos trabajando en gestión”, contó.

- Desde JxC minimizaron la cantidad de militantes que integran Radicalismo Auténtico y no los reconocen como fracción interna de la UCR. ¿Qué opina al ver al presidente de la UCR, Marcos Carasso, como candidato a vicegobernador de Luis Juez?

- Lo primero que pensé fue que había hecho lo correcto. Me parece una falta de respeto para la ciudadanía ver que un candidato a intendente se define tirando una moneda, como ocurrió en Malagueño. Es un sistema muy poco democrático. También me molestó lo que pasó con Pedro Dellarrosa, el intendente de Marcos Juárez, la ciudad que llaman “el kilómetro cero”. Ver que quedaba afuera de la lista un dirigente como él, para poner al presidente de la UCR como vicegobernador y como primer legislador provincial, es demostrar que no se negociaron las candidaturas, que tenés un partido que no te representa, que no se deciden candidatos en asamblea o a través de una votación.

“Por eso creo que fue correcta mi decisión de sumarme a otro espacio. Allá siguen pensando en perder las elecciones, muestran muy poca vocación de servicio y no hacen más que repartirse los cargos. Me dio vergüenza ajena la forma en que se manejaron, pero también me dio tranquilidad saber que nosotros hicimos las cosas bien. Que armamos una lista de legisladores en conjunto con Llaryora y los referentes de otros partidos. Porque la armamos pensando en el proyecto, no en los cargos”.

“Juez superpobló la Municipalidad de Córdoba cuando fue intendente; puso más de cinco mil empleados e hizo acuerdos con el Suoem; el mismo De Loredo dijo que la gestión de Juez había sido una catástrofe”. (Foto: Gentileza

- En el acto comentaste que te habían pedido por carta que renunciaras a la UCR... ¿Pensaste en desafiliarte?

- En realidad, vi la carta por Twitter. Me piden además que no nombre más a Rubén Américo Martí. Primero, que me desafilien o no del partido no va a cambiar el hecho de que pueda ser la primera vicegobernadora radical de esta provincia. Yo voy a seguir siendo radical, por más que me quieran desafiliar. Hay casos como el radical Esteban Avilés que integró la lista como legislador de Hacemos por Córdoba y a él no le pidieron que se desafilie. Eso demuestra que la UCR es un partido machirulo. Capaz piensan que como soy mujer, me van a doblegar. Pero, por el contrario, a mí me fortalecen todas estas cuestiones. Y cuando me piden que no nombre a Rubén Américo Martí, recuerdo que a él el partido lo censuró en vida. Ahora siento que también lo quieren censurar estando muerto. Y no me parece justo. Si van a querer criticar a los candidatos que somos de otro partido en Hacemos Unidos por Córdoba, van a tener que sacar de su propia lista a los candidatos que son peronistas en Juntos por el Cambio.

- Llaryora dijo que tanto usted como Javier Pretto se unieron a la alianza porque no encontraban candidatos que representaran a sus partidos. ¿Cree que realmente fue así? ¿Le sorprendió la decisión de Pretto?

- Con Javier Pretto veníamos teniendo un diálogo permanente. Cuando vos ves como dirigente lo que pasa de un lado y lo que pasa del otro, no te quedan muchas dudas. Yo coincido en un cien por ciento con Martín cuando dice que tanto de un lado como del otro hay candidatos justicialistas (en referencia a Luis Juez en JxC). Antes de conformar esta coalición yo ya lo había dicho. Si tengo que votar entre dos peronistas, déjeme elegir al que hizo cosas por Córdoba, a quien tiene algo que mostrar de su gestión. Juez superpobló la Municipalidad de Córdoba cuando fue intendente. Puso más de cinco mil empleados e hizo acuerdos con el Suoem. El mismo Rodrigo del Loredo, en una nota que hizo tiempo atrás, dijo que la gestión de Juez había sido una catástrofe para la ciudad de Córdoba. Bueno, no resisten archivo.

- En declaraciones a la prensa, usted opinó que le gustaría ver a Schiaretti en una fórmula presidencial junto a Facundo Manes. ¿Cree que eso será posible?

- Una fórmula Manes-Schiaretti sería una forma de manifestar que este proyecto de integración de diferentes partidos se proyecta a nivel nacional. Estoy convencida que eso podría ser un buen mensaje para los argentinos. Porque Facundo Manes también ha dicho muchas veces que no debemos pararnos ni de un lado ni del otro de la grieta. Creo que en eso Schiaretti ha sido un ejemplo en Córdoba, porque no acompañó al gobierno nacional. Por eso creo que hacer coaliciones como la que propone Schiaretti son una muestra de lo que en el interior llevamos haciendo hace años por nuestros pueblos, por nuestras ciudades. Y si lo vamos a hacer a nivel provincial, ¿por qué no a nivel nacional? Yo tengo depositada mi esperanza en eso. Creo que Argentina tiene una oportunidad histórica de cambiar las cosas.

