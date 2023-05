El secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, destacó que el crecimiento de 2,8% interanual de la actividad industrial en el primer trimestre del año “sólo es posible porque están los insumos” importados.

La actividad industrial registró en marzo un incremento de 3,1% en relación con igual mes del año pasado, se ubicó 3,4% por encima de la de febrero y acumuló un alza del 2,8% en el primer trimestre del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“El crecimiento de la industria que dio a conocer el Indec sólo es posible porque están los insumos”, subrayó Tombolini en su cuenta de twitter.

En la misma línea, el director de la consultora Research for Traders, Darío Epstein, aseguró que “nunca se importó tanto en el primer trimestre del año como en 2023”, y subrayó que no hay falta de insumos importados.

“Todos se quejan de la falta de insumos importados. Pero cuando miro los montos importados en dólares nominales, dicen otra cosa”, afirmó Espstein en Twitter.

Asimismo, remarcó que “desde 2013, nunca se importó tanto en el primer trimestre del año como en 2023”, y añadió que “la excepción fue 2022”.

“¿Alguien me ayuda a entender? Los leo”, indicó el ejecutivo, quien tomó como base de su análisis cifras del Indec.

Todos se quejan de la falta de insumos importados.

Pero cuando miro los montos importados (Dolares nominales) dicen otra cosa.

Desde 2013, nunca se importo tanto en el primer trimestre del año como en 2023. La excepción fue 2022.

Alguien me ayuda a entender?

Los leo.

Las mismas precisan que en el primer trimestre de este año las importaciones sumaron US$ 17.178 millones, y salvo las del mismo periodo del año pasado que totalizaron los US$ 17.968; en los últimos diez años nunca se superaron los US$ 17.000 millones.

De esta manera, Epstein se sumó a quienes rechazaron los dichos del presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham Argentina), Facundo Gómez Minujin, en la víspera, en el marco de un encuentro que la entidad realizó en Puerto Madero.

Allí, Gómez Minujin, quien también preside JP Morgan en la Argentina, dijo que “la falta de divisas para abastecer los requerimientos de las importaciones, el comercio administrado y el ingreso a cuentagotas de insumos para la normal producción de nuestras industrias, llevan al país al borde de una nueva crisis”.

Por su parte, Tombolini, afirmó que “las autorizaciones de importaciones desde que se implementó el sistema SIRA, entre octubre de 2022 y hasta abril de 2023, son 12% superiores al mismo período del año anterior”, y puntualizó que “lo que manifiesta el presidente de JP Morgan es mentira”.

Fuente: Télam

