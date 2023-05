Schiaretti: "Jamás voy a ir a una PASO con el kirchnerismo"

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, advirtió que la grieta en la política genera un "empate de debilidades" entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) y abogó por conformar una "alternativa superadora" con un programa común que se aplique a través de un "gobierno de coalición".

Tras definir el presente como un "fin de ciclo", Schiaretti planteó que la polarización, que "inventó el kirchnerismo hace 10 años y en la que entró Cambiemos (Juntos por el Cambio)", genera que el país tenga un "empate de debilidades" porque "son las voces cantantes de estas dos fuerzas aquellas que fomentan la grieta".

Al exponer en el foro de negocios AmCham Summit 2023 que se realiza en un hotel de Puerto Madero, el mandatario cordobés analizó que "si los políticos que hoy están siendo rechazados porque viven peleándose entre ellos no son capaces de hacer una alternativa superadora para tener un programa mínimo de 6 ó 7 puntos, con un gobierno de coalición que ejecute esos puntos en la próxima gestión presidencial, vamos a tener dificultades".

En caso contrario, afirmó, si "gana uno de los dos polos de la grieta va a seguir el empate de debilidades y Argentina va a seguir sin poder dejar atrás años de decadencia y atraso".

Schiaretti, que recientemente explicitó sus intenciones de ser candidato presidencial por un espacio que trascienda la polarización, dijo estar "dispuesto" a competir en unas PASO con "aquellos otros que salgan de la grieta y estén dispuestos a conformar un espacio que exprese la producción, el trabajo y el sentido común".

Consultado al respecto, se manifestó partidario de confluir con sectores del FdT y JxC que no contribuyan a la polarización, aunque aclaró: "Jamás voy a ir a una PASO con el kirchnerismo; el kirchnerismo colonizó al peronismo, salvo al peronismo de Córdoba. Argentina no va a tener futuro si no salimos de la grieta".

El mandatario provincial destacó que en su distrito "el Estado y los privados trabajan juntos" y resumió que en cualquier experiencia de gobierno debe haber "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".

También consideró que el equilibrio fiscal es la "base" que "le dio confianza a todos los cordobeses" en su gestión, además del "buen funcionamiento institucional".

Esa estabilidad, subrayó, "da certeza a los emprendedores de que no vamos a andar zigzagueando, y eso se puede aplicar en el país tranquilamente", aseguró.

La propuesta de Schiaretti para su postulación este año es que quienes "piensan igual" deberían "ser capaces de juntarse, hacer un programa de gobierno, competir en las PASO y aplicar ese programa en un gobierno de coalición, no en un gobierno donde el que gana pretende que los demás lo sigan", aclaró.

"En Córdoba somos normales, lo que queremos es un país normal y con sentido común", resumió.

Fuente: Télam

