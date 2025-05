Guerra en Ucrania: Rusia dijo que podría apoyar el alto el fuego por 30 días

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó en una entrevista con CNN la posibilidad de que Rusia apoye un alto el fuego de 30 días.

A una pregunta sobre si "Rusia se ve arrinconada", Peskov respondió que "no lo cree". "Hace un par de días, (el presidente ruso Vladímir) Putin anunció un alto el fuego durante tres días. ¿Ha oído alguna reacción de Kiev? No. Nosotros tampoco la hemos oído. ¿Ha oído alguna crítica a Kiev por no ser capaz de responder o no estar dispuesto a hacerlo? No. Entonces, si Kiev está dispuesto a un alto el fuego, ¿por qué no a un alto el fuego de al menos tres días?", preguntó.

"Tenemos que pensar en ello. Son acontecimientos nuevos, así que tenemos nuestra propia posición", añadió.

Entre otras cosas, el vocero subrayó que "Europa se enfrenta" a Rusia. "Europa se enfrenta a nosotros muy abiertamente. Lo sentimos, lo sabemos, y estamos bastante acostumbrados a ello", resaltó.

Cuando el periodista le preguntó si "se puede presionar a Rusia", el alto funcionario respondió que "si mira a lo largo de la historia, durante la historia antigua, durante la historia moderna, verá que Rusia es bastante resistente a cualquier tipo de presión".

Abiertos al diálogo para lograr un acuerdo con Ucrania

"Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a los intentos de llegar a un acuerdo en Ucrania. Apreciamos los esfuerzos de mediación. Los apreciamos y estamos muy agradecidos", dijo Pskov, que calificó de "bastante inútil" cualquier intento de presión sobre Rusia.

Las declaraciones producen en medio la tregua de tres días anunciada por Putin, desde las 00:00 del 7 al 8 de mayo hasta las 00:00 del 10 al 11 de mayo. Si bien desde Moscú indicaron que Kiev debería seguir este ejemplo, el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó esta iniciativa e insistió en una tregua "incondicional" que dure al menos 30 días.

Fuente: RT