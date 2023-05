Scioli insistió con las PASO en el FDT y anunció que la fórmula será "federal"

El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente por el Frente de Todos (FDT), Daniel Scioli, anunció hoy que estará acompañado en su fórmula por un postulante "federal", de cara a las PASO del 13 de agosto, instancia que valoró necesaria en la coalición, y afirmó que con su propuesta de Gobierno garantiza un "clima amigable de negocios y seguridad jurídica".

"La fórmula va a ser federal porque siempre tuve un compromiso con el interior del país. Una fórmula pensada para gobernar y no solo pensando en ganar una elección", dijo Scioli al participar este mediodía del foro de negocios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina - AmCham Summit 2023-Protagonistas de la próxima Argentina, que se realiza en un hotel de Puerto Madero.

En ese marco, el postulante del FDT agregó: "Ya tengo pensado mis equipos para gobernar porque tengo una experiencia que se fue renovando y fui aprendiendo constantemente. Algunos pensaron que Brasil era el retiro y no fue así, sino que fue lo que ha sido la oportunidad de aplicar la agenda del desarrollo que propuse en el 2015", cuando también fue candidato presidencial por el Frente para la Victoria.

Sobre la competencia interna en el FDT, Scioli insistió: "Me parecen muy importante las PASO porque no quiero que me elijan en una reunión política entre cuatro paredes. Quiero tener respaldo y la legitimidad porque después tengo que hacer varias reformas".

Y continuó: "Cuando decidí presentarme como candidato fue porque tomé la decisión de presentarme para competir, pero no para desafiar o ir contra alguien, sino para superarlo, como fue cada vez que corría" en las competencias de motonáutica.

A favor de las primarias, enfatizó que "la diversidad de puntos de vistas y matices dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos, necesita el gran ordenador, el mejor de todos que es la voluntad del pueblo argentino".

En su disertación, conducida por el periodista Alejandro Fantino, el exgobernador bonaerense señaló que con su precandidatura garantiza "un clima amigable de negocios, seguridad jurídica, libertad de expresión, y lograr puntos de acuerdos con todos los sectores".

En ese sentido, Scioli remarcó: "Para mí, el sector empresarial es tener un aliado y no un enemigo".

En cuanto a una eventual reforma laboral, contestó: "Tenemos que dar un salto cualitativo del empleo y eso viene de la mano de la educación y la economía del conocimiento porque el mundo laboral está cambiando con las nuevas tecnologías que se aceleraron con la post pandemia, lo que nos exige ir readecuando el marco del mundo del trabajo y la relación con los empresarios con nuevos esquemas".

"Eso lo voy a lograr con consensos y acuerdos. Claro que lo hablaría, pero siempre respetando los derechos de los trabajadores y tratando de incluir a los trabajadores del sector informal", advirtió el precandidato.

Sobre los programas sociales, indicó que "han sido para una situación de emergencia, pero tenemos que volver al gran ordenador social que es el trabajo".

Ante los empresarios presentes en el auditorio, Scioli consideró: "Lo que tengo que generales a ustedes es reglas de juego claras; una perspectiva; una agenda de desarrollo para siempre; un tipo de convergencia de cambio; y fortalecer las reservas, porque Argentina tiene con qué".

En ese punto, profundizó sobre la administración del valor de la divisa norteamericana al aseverar que "para el próximo ciclo democrático tenemos que tener un tipo de cambio competitivo, la famosa convergencia en términos prácticos, pero esto tiene que venir de la mano de fortalecer las reservas que se logra con un buen clima de negocios, exportando cada vez más, incentivando la repatriación de capitales y la simplificación de impuesto".

"Tenemos que tener un tipo de cambio competitivo porque eso también está relacionado con la lucha contra la inflación, con el equilibrio fiscal, con dejar de emitir y fortalecer las reservas", precisó.

Con respecto a la situación actual del país relacionado a la falta de dólares, manifestó que "Argentina no tiene un problema estructural de dólares, sino que tiene un problema de caja chica porque es un problema coyuntural".

"Yo no vengo a prometer ninguna cosa irresponsable. No vengo a prometer ni sacar el cepo ni las retenciones. Eso ya lo vivimos en el 2015 cuando nos prometieron que no íbamos a devaluar ni aumentar las tarifas ni íbamos a volver al Fondo Monetario Internacional", dijo en referencia al expresidente Mauricio Macri, quien triunfó en aquellos comicios.

Allí, insistió que "el cepo se puede levantar en el tiempo, pero primero tenemos que recomponer nuestras reservas".

"Algunos piensan en la dolarización como solución milagrosa -en referencia al diputado libertario Javier Milei- y otros te dicen que hay que dinamitar todo. En cambio, yo vengo a construir sobre lo construido porque hay cosas sobre las cuales tenemos que proyectar el futuro de la Argentina", señaló.

Y continuó: "No soy ningún revolucionario ni soy un conservador de dejar las cosas como están. Miren mi vida y lo que hice y se van a dar cuenta".

En cuanto a política exterior, Scioli expresó que "Argentina es un país soberano" y descartó asociarse a regiones del mundo que estén enfrentados a los Estados Unidos: "Conmigo eso no va a ocurrir".

"Yo tengo un trato especial con los Estados Unidos y hoy a la tarde tengo una reunión de trabajo con el embajador Marc Stanley. Sabemos de las inversiones de los Estados Unidos aquí", agregó.

Al respecto, aclaró que "eso no quita que Argentina pensando en el interés nacional pueda conseguir en otro país o región financiamiento para realizar obras de infraestructura o pueda conseguir acuerdos que benefician al país".

Al finalizar, Scioli sostuvo que el próximo periodo "hay que tomar un rol de un nacionalismo moderno, con un argentinismo que saque lo mejor de cada uno de nosotros. Estoy convencido que están dadas las condiciones para crecer de forma sostenida con mayor distribución e inclusión social con un sistema financiero integrado con las fuerzas productivas de cada lugar".

Ante el aplauso de los empresarios, el embajador argentino en Brasil cerró: "Yo los convoco a que lo hagamos juntos con un gran consenso y con grandes acuerdos porque también escucho a otros dirigentes hablar de la producción y estoy seguro de que nos vamos aponer de acuerdo".

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: