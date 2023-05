La "Semana Mundial del Asma" se conmemora del 2 al 5 de mayo

Del 2 de mayo al 5 de mayo conmemora la "Semana Mundial del Asma", una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo (en epidemiología, se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población, que presentan una característica o evento determinado).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en todo el mundo esta enfermedad afecta a aproximadamente un 9% de niños, 11% de adolescentes y 6,6% de adultos.

Walter Javier Mattarucco, vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, dialogó con La Nueva Mañana. "El primer martes de mayo es el Día Mundial del Asma, a nivel global, y este año nuestro objetivo es involucrar a toda la comunidad y brindar información acerca de la enfermedad. En Argentina, formamos un comité asesor para favorecer el tatamiento de la ley nacional del asma", dijo el profesional.

El proyecto de ley que se aspira sea sancionado por el Congreso, contempla la capacitación, educación, prevención, diagnóstico, y fundamentalmente el acceso al tratamiento para que los pacientes puedan llevar una vida digna y de calidad.

"En Argentina casi el 10% de la población, según una encuesta del Ministerio de Salud de hace cinco años, sufre de asma. Aproximadamente el 50% de las personas que padecen asma no lo sabe y nos encontramos con que el acceso a algunos procedimientos médicos, para su diagnóstico, para los estudios necesarios, no es universal", agregó Mattarucco.

Por una ley nacional de Asma

Frente a la falta de programas de asma y políticas de salud para dar respuesta a este gran problema, se está trabajando desde diferentes Sociedades Científicas para una ley nacional. El proyecto ya ingresó a la Cámara de Senadores y se espera su tratamiento.

Participan impulsando esta iniciativa la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), Grupo Asma NOA (GANOA) y la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA).

Cómo se presenta el asma

En Argentina se estima que aproximadamente 4 millones de personas sufren de asma, registrándose 15.000 internaciones debidas a crisis asmáticas y 400 muertes al año, con un alto porcentaje de sub diagnóstico.

El asma genera inflamación crónica de los bronquios, lo cual produce estrechez de los mismos. El paciente siente dificultad falta de aire, dolor u opresión en el pecho, tos persistente o silbidos al respirar. Estos síntomas generan una limitación en todas las actividades diarias, de distinta severidad. 8

Es una enfermedad sumamente variable en su presentación, y existen múltiples condiciones asociadas que pueden aumentar esta variabilidad.

Todos los pacientes, aún los casos más leves, presentan riesgo de sufrir una crisis de asma con riesgo de vida, por lo que el correcto diagnóstico y tratamiento es de suma importancia. El objetivo de estas medidas es lograr un adecuado control de la enfermedad, lo cual implica no presentar síntomas, no tener limitación para las actividades físicas habituales y no necesitar medicación aliviadora rápida o de rescate, evitando o disminuyendo así la aparición de crisis.