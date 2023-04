La mamá de Blas Correas solicitó hacer un memorial en la Jefatura de Policía

La mamá de Blas Correas aseguró, este viernes en un hilo de Twitter, que solicitó poder levantar un memorial por su hijo, víctima de la violencia institucional, en la propia Jefatura de Policía de Córdoba.

En su red social, Soledad Laciar realizó en primer término un comentario luego de que se conociera "el forzado pedido de licencia del ex ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, a su banca de legislador provincial".

Para la madre del joven asesinado por un disparo de un oficial de la policía en un control vehicular, "la noticia era otra", al referirse a la repercusión que tuvo la renuncia de Mosquera en la Legislatura provincial.



"Solicité al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, que el arma trucha, el “tango” como le dicen los policías en Córdoba, con el que intentaron ensuciar la memoria de Blas y de sus cuatro amigos, y que fue decomisado por la Cámara Octava del Crimen, no sea destruida", señaló Soledad.

"Mi intención es que, en memoria de Blas, sea expuesto en un lugar como el Museo de Antropologías de la UNC o el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba", explicó. Y señaló que motiva su pedido "que todas las cordobesas y cordobeses puedan apreciar la materialización física de la violencia institucional. Y para que se comprenda por qué seguiremos luchamos: para que NUNCA MÁS esto vuelva a ocurrir", enfatizó.

Soledad Laciar comentó también que "una sentencia nos explica con palabras lo que la violencia institucional es. O nos da una mirada, desde un lugar y en un tiempo, de lo que se entiende por ella. Pero un objeto tiene la particularidad que nos hace comprender a todos y en cualquier momento, sus aterradores y profundos alcances", subrayó.

Asimismo, informó que, en segundo lugar, solicitó "la autorización para levantar un memorial en recuerdo de Blas y de todas las víctimas de la violencia institucional en Córdoba, en los amplios jardines de la Jefatura de Policía. Para que nadie, absolutamente nadie olvide lo que sucedió. Y para que tanto dolor, de verdad, sirva para algo. Porque como mamá estoy convencida de que la revancha no construye y no conduce a ningún lugar. No es con revancha que construiremos una sociedad mejor", afirmó.

"Pero he comprobado que la Memoria, cuando hay Verdad y Justicia, es realmente sanadora. El próximo 8 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional. Qué bueno y oportuno sería hacerlo de este modo", sugirió la mamá de Blas.

"Por la memoria de Blas. Y de lamentablemente tantos otros muertos en manos de quien debían protegerlos. Por todos nosotros. Y por las generaciones por venir. Creo que lo merecemos y lo necesitamos. Porque para nosotros hoy y siempre 'Justicia por Blas es Nunca más'", cerró su reflexión Soledad Laciar.