Diputados de Córdoba apoyarán la ley de presupuesto universitario: el Gobierno ya adelantó que usará el veto

El diputado nacional de Encuentro Federal por Córdoba Carlos Gutiérrez participó este lunes de una actividad en apoyo al proyecto de ley de Financiamiento Universitario cuyo tratamiento está previsto en la sesión pedida por la oposición para el miércoles 2 de julio.

La presencia de Gutiérrez en el evento que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) preanuncia el acompañamiento que tendrían los cinco diputados nacionales tanto para el quórum como para la posterior votación de la moción de emplazamiento de comisiones.

Gutiérrez responde al ex gobernador Juan Schiaretti, quien busca recrear la “avenida del medio” y quien el jueves próximo lanzará en La Plata un espacio junto a Facundo Manes para empezar a operativizar ese armado.

Otros tres diputados de Córdoba reportan al actual gobernador Martín Llaryora; se trata de Ignacio García Areca, Alejandra Torres y, en menor medida, Juan Brügge.

En tanto, la cordobesa de Encuentro Federal con juego propio, Natalia de la Sota, trabaja en mayor sintonía con el PJ nacional, si bien no forma parte del dispositivo kirchnerista.

Sin contar la última sesión, en la que los cordobeses se habían desmarcado del oficialismo al dar quórum y luego al votar a favor de la emergencia en Discapacidad, el Gobierno había contado con ellos en oportunidades anteriores para traccionar sus intereses.

Las posturas de los legisladores de Llaryora en los debates que se producen en el Congreso no pueden analizarse por fuera de la dinámica de la relación entre la Casa Rosada y el gobierno provincial.

El enfriamiento del vínculo con el Gobierno se explica por la caída de la coparticipación de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), y de hecho hay una fuerte presión de Córdoba para revertir la situación.

Hasta que no se liberen fondos en cantidades razonables, los diputados de Córdoba seguirán reticentes a los designios del oficialismo.

Durante su intervención en la UNC, Gutiérrez reafirmó el compromiso del bloque Encuentro Federal con el fortalecimiento del sistema universitario público y advirtió sobre el “grave error que significa debilitar las universidades”, tanto en términos educativos como estratégicos para el país.

“El talento argentino sigue siendo la razón por la cual empresas multinacionales deciden invertir en nuestro país, aún frente a escenarios más favorables en otras partes del mundo. Eso habla del valor de nuestras universidades y de lo que significan en términos de conocimiento, desarrollo y futuro”, sostuvo el legislador.

Y añadió: “Ratificamos nuestro compromiso con este proyecto de ley. Pero también pedimos autocrítica: no tener presupuesto nacional no puede seguir siendo una excusa. Si hay que sesionar por cada tema urgente, hagámoslo. Pero que no se usen excusas políticas para frenar decisiones que el país necesita”, concluyó.

Del encuentro participaron rectores de las universidades públicas de Córdoba y legisladores nacionales de la provincia que recibieron formalmente el pedido de acompañar el proyecto de ley impulsado por las diputadas Blanca Osuna (Unión por la Patria) y Danya Tavela (Democracia para Siempre).

El presidente Javier Milei ya anticipó que, en caso de que el proyecto se apruebe en ambas cámaras, vetará la ley al considerar que atenta contra el orden fiscal y no propone fuentes alternativas de financiamiento.

Fuente: NA

