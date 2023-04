Fernández: "Hay que acabar la discusión de empresarios por un lado y Estado por el otro"

El presidente Alberto Fernández dijo que "hay que terminar con la discusión de los empresarios por un lado y el Estado por el otro", y afirmó que el país necesita que esos campos se asocien "para llevar adelante iniciativas que beneficien a los argentinos".

"Las obras no son de un gobierno; son de los argentinos. Qué importa quién lo empezó, lo importante es concluirlo y qué se vuelva realidad", dijo el mandatario al inaugurar la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que duplicará su capacidad operativa, hasta 30 millones de pasajeras y pasajeros por año.

Acompañado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, el Jefe de Estado señaló que "Argentina está viviendo un tiempo de crecimiento de desarrollo, difícil" porque el impacto de la sequía en la cosecha de soja "ha complicado la economía" pero subrayó que el país tiene "un futuro formidable".

Fernández estuvo acompañado por el presidente de Aeropuertos 2000, Martín Eurnekian, y por el creador de esa empresa, Eduardo Eurnekian, a quien elogió por su "pujanza de emprendedor".

"(El país) necesita mucho de estos empresarios argentinos que son los que invierten, dan trabajo y hacen crecer al país, sin olvidarse de los que más necesitan y de los postergados", dijo Fernández al destacar la figura del empresario que condujo Aeropuertos Argentina 2000 durante varias décadas.

Al referirse a la nueva terminal, el mandatario señaló que es la "más grande de América latina", y dijo que es un "orgullo" para los argentinos.

"Es una obra que no iniciamos nosotros, sufrió vicisitudes. Se paralizó por cuestiones económicas y no nos asombra. El 70% de la obra pública estaba paralizada por cuestiones económicas. Pero nosotros, a diferencia de otros, no paramos las obras. Las obras que hacían falta, no importa quien las había iniciado, lo importante era terminarlas", señaló.

Cómo es la nueva terminal de partidas

La nueva terminal permitirá "reasignar espacios actualmente dedicados a flujos de partida para los arribos, así como también facilitará la ampliación de los sectores de migraciones, retiro de equipajes y control de aduanas para una operación más eficiente", se informó en un comunicado.

El edificio, que se desarrolla en tres niveles, posee un frente de 230 metros y tiene 50 mil metros cuadrados de superficie total.

"Además, agiliza el nivel superior, donde se localizan las áreas de control de seguridad y migratorio, a través de un edificio integrador", según se informó en un comunicado.

En tanto, cuenta con un subsuelo para áreas operativas de manejo de equipaje con "sistemas automatizados y de control de última generación" a la vez que se inaugura un nuevo estacionamiento multinivel de 700 posiciones con sistema de autoguiado y conectado a la nueva terminal.

De esta forma, también se inauguran nuevos servicios como la puesta en valor del estacionamiento y conexión integral de las terminales de partidas y arribos y los sistemas de señalización indicativa, de despacho automático de equipajes y creación de filas exclusivas rápidas para los controles.

Además, se abren los centro de información accesible y nuevo sistema que permite inspeccionar el equipaje de mano en forma ágil y los baños familiares que permiten el ingreso de una persona adulta, sin distinción de géneros, para acompañar a niñas o niños.

Fuente: Télam

