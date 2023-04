En lo que va del año, hubo 30 denuncias por violencia hacia personal de salud

EN LO QUE VA DE 2023

A mediados de marzo, una médica y una enfermera de la guardia del Hospital Eva Perón, ubicado en barrio Las Violetas, en el suroeste de la ciudad de Córdoba, fueron amenazadas por un hombre con un arma de fuego. Según consta en la denuncia que hicieron en la Justicia, el agresor les dijo “yo a este hospital le voy a enseñar a trabajar más rápido”, mientras les mostraba una pistola. El hombre estaba acompañando a un joven de 21 años que había recibido un disparo en una pierna.

La situación, que podría haber terminado en una tragedia, visibilizó nuevamente la realidad diaria con la que convive el personal de la salud, tanto en hospitales públicos como privados. Una realidad atravesada por la violencia, que viene siendo observada, relevada, y denunciada por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba desde hace varios años, así como también por la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS).

“El ámbito donde más se producen los episodios de violencia son las guardias, que son los lugares donde la gente llega un poco más alterada; casi el 70% las agresiones proviene de familiares de pacientes”.

Observatorio de Violencia

En ese marco, en julio del año pasado el Consejo de Médicos creó el Observatorio de Violencia, para recabar de forma organizada y sistemática todo tipo de amenazas, agresiones y ataques contra el personal de consultorios y hospitales de la provincia de Córdoba.

Desde su creación, el Observatorio recibió a través de su página web 80 denuncias, de las cuales 30 corresponden a hechos ocurridos este año. En la mayoría de los casos, casi el 70% las agresiones provienen de familiares de pacientes.

Héctor Oviedo, presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, dialogó con La Nueva Mañana acerca de la situación que atraviesa el personal de la salud en Córdoba, tanto en la Capital como en el interior, y sobre la propuesta que desde el Consejo elevaron al Gobierno provincial para garantizar espacios de trabajo libres de violencia.

Durante la huida al agresor se le cayó una bala que quedó en el piso del hospital. (Foto: @andyferreyra)

¿Qué datos han podido recabar con la creación del Observatorio de Violencia?

Desde su creación, el Observatorio ha recibido alrededor de 80 casos de denuncias y en lo que va del año son cerca de 30 ya los casos reportados. Además, detectamos una diferencia entre la Capital y el interior, así como también entre el sector público y privado. En el interior, el 84% de los hechos ocurren en hospitales estatales mientras que en la ciudad de Córdoba son mayoría los casos en sanatorios y clínicas, con casi el 70% de reportes.

Otro dato que resulta clave es que en 7 de 10 reportes ingresados son los familiares quienes ejercen violencia, seguidos en menor cantidad por pacientes y otros profesionales de la salud. Habitualmente el ámbito donde más se producen los episodios de violencia son las guardias, que son los lugares donde la gente llega un poco más alterada. Y los tipos de violencia que detectamos incluyen violencia verbal, violencia con mínimo contacto físico, hasta hechos más graves como sucedió, por ejemplo, en el Hospital Eva Perón.

Desde el Consejo consideramos que muchos trabajadores y trabajadoras no reportan todas las agresiones, porque existe una naturalización de las mismas. En ese marco, creemos que el escenario es aún más grave de lo que podemos ver a través del Observatorio. Por eso hemos presentado al Gobierno provincial un plan de prevención y actuación ante ataques al personal de salud, y estamos elaborando también un protocolo.

“En el interior, el 84% de los hechos ocurren en hospitales estatales mientras que en la ciudad de Córdoba son mayoría los casos en sanatorios y clínicas, con casi el 70% de reportes”.

¿En qué consiste el plan de prevención en el cual se encuentran trabajando?

El plan de prevención que le pasamos al Ministerio de Salud consiste en una serie de acciones que se deben tomar en los distintos estamentos de la sociedad porque el tema de la violencia no es un fenómeno que es unicausal sino que tiene muchas causas que generan esto, desde el mal humor social, la situación económica que todos conocemos, a los factores internos de una institución.

El plan de prevención involucra a toda la sociedad e incluye generar un ambiente más amigable con los pacientes en los hospitales y campañas de concientización en distintos ámbitos.

Por ejemplo, en el sistema de salud que tenemos es conocido que obtener turnos es difícil, hay que ir muy temprano a los hospitales públicos, las obras sociales están dando turnos para dos o tres meses, se llega a la institución y a lo mejor el sistema no es amigable con el usuario, el paciente tiene que esperar, a veces la gente llega ya irritada y si tiene que esperar y no saben que están trabajando adentro o atrás de las puertas cerradas de una guardia, no comprende a veces que la emergencia que uno tiene es menos importante que la emergencia que puede tener otra persona. Todas estas cosas generan un grado de molestia por el usuario. Por eso parte de ese plan contempla dentro de los hospitales generar un ambiente más amigable con los pacientes que atienden, el tipo de cartelería, el tipo de atención que uno recibe, la explicación que se le debe dar para que sepa que si hay una espera está justificada.

¿Han obtenido alguna respuesta del gobierno provincial?

Fue recibido por el Ministerio de Salud pero aún no hemos tenido una respuesta concreta. Estimamos que el tema se analizará y se permitirá ir creando estos Observatorios de Violencia en los hospitales y generando acciones en todos los niveles, en los provinciales, municipales, privados, para tratar de disminuir este tipo de hechos.

También presentamos protocolos de actuación de violencia, que indican cómo deben actuar los distintos actores del sistema de salud, qué tiene que hacer el empleado administrativo, qué tiene que hacer el personal de asistencia, qué tienen que hacer los directivos, cómo debe actuar el personal de seguridad. O sea, un protocolo, como si fuera un rol de incendio, que cada uno sabe qué debe hacer ante determinado caso. Eso también lo hemos presentado al Ministerio y si bien supuestamente está en estudio, tampoco hemos tenido respuesta aún.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]