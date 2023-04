Soledad Laciar: “Es misión cumplida, demostramos violencia institucional”

“A nivel personal, siento que mi misión está cumplida porque demostramos que existió violencia institucional. Un mes más o menos de condena no me cambia nada”, dijo Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, en una conferencia de prensa a minutos de una sentencia histórica que condenó a policías por el crimen de su hijo, Valentino Blas Correas.

“La sentencia de hoy fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Las personas absueltas, si no tenían nada que ver, está bien. Nosotros siempre fuimos claros. No veníamos a vengarnos de nada", expresó.

Sobre la sentencia, de la cual dijo estar conforme, destacó el apartado donde el tribunal los reconoció como victimas de violencia institucional: “En lo personal fue el punto más importante. No eran dos locos que estaban en la fuerza hay todo un sistema aceitado con el poder político para que estos casos ocurran. Siempre ocurrían en barrios vulnerables, siempre le tocaba al de la gorra y cuando me arrebataron a mi hijo entendí que esto le podía pasar a cualquiera”, agregó.

Sin embargo, Laciar, expresó que “el camino recién comienza”: “Habrá un cambio si logramos que la legislatura modifique la ley porque un policía que encubre no puede tener seis años como máximo de condena y un policía que encubre algo grave debería tener inhabilitación perpetua, pero eso hoy no existe. Es una lucha que hay que dar en otro lado. En mi caso me comprometo, esto recién empieza, ahora empieza un camino nuevo para que nunca más queden estos casos olvidados”.

En otro momento de la conferencia de prensa, el hermano de Blas Correas, Juan dijo que “no es un dia para festejar” y que “la justicia nos sorprendió para bien”.

“A nosotros, el tiempo que las personas que van a pasar en la cárcel no es una alegría, nosotros hubiéramos querido que terminen su vida y nosotros tenerlo a Blas. La realidad que nos toca es otra. Agradezco a la justicia de tener el valor de enfrentarse al poder. Ojalá el caso de Blas marque un antes y un después”, afirmó.