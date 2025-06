La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) emitió un comunicado a través del cual denunció que el Gobierno de la Provincia atentó contra la democracia sindical y los trabajadores al intentar impedir las elecciones de su Comisión Directiva Provincial.

Según relata la entidad gremial, a última hora del miércoles recibieron una "insólita" notificación que estaba firmada por el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Pieckenstainer, en la que se les transmitía que no se les autorizaba a llevar adelante la elección de autoridades.

"Desde las 5 de la mañana de hoy, por orden del ministro de salud, los hospitales y centros de salud amanecieron militarizados. Los casos más extremos se dieron en el Neuropsiquiátrico con un gran despliegue de policías y en el Hospital de Niños donde se presentaron el secretario de Salud, Carlos Giordana, junto a De Angelo y Fauré, funcionarios del ministerio, para impedir que se instale la mesa de votación", agregaron desde el gremio.

Explican que la razón que se les dio respecto a este despliegue es que "faltaba una autorización de parte de la patronal". Afirman que el argumento es falso, "ya que para realizar elecciones sindicales no es necesaria autorización de ningún tipo".

"¿Tanto le molesta al gobernador Llaryora y al ministro Pieckenstainer que los trabajadores nos organicemos democráticamente para elegir nuestros representantes?", se preguntan retóricamente desde la UTS.

Aseguran que a pesar de esta intervención del Gobierno de la Provincia, que califican como "actitudes antidemocráticas", la elección se realiza en toda la provncia "de manera exitosa" con importante participación de sus afiliados.

Finalmente, analizan que "no es casualidad este ataque contra la UTS, no es el primero ni será seguramente el último", ya que aseguran que "el Gobierno no tolera que seamos un gremio que, a diferencia de otros, no se vende a ningún gobierno y que solamente respondemos a los trabajadores".