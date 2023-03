Grahovac y el paro: "Lamento no encontrar puntos de acuerdo razonables"

A horas de conocida la decisión gremial de parar por 48 horas, el ministro de Educación Walter Grahovac insistió en que la provincia "siempre acompañó la cuestión salarial", dijo que Córdoba "está mejor" que otros distritos del centro del país y ratificó que este viernes abonarán el aumento del 10% anunciado días atrás.

"Lamento no poder encontrar puntos de acuerdo razonables" señaló el titular de la cartera educativa en declaraciones periodísticas y en referencia a la negociación con la Uepc. "De la región centro hemos hechos un ofrecimiento mejor que esas provincias" dijo, y defendió la propuesta de 40% de aumento, en cuatro cuotas y con el salario de enero como referencia.

"A pesar de esta medida de fuerza no vamos a abandonar la decisión de dialogar. Al punto tal que el viernes vamos a pagar el aumento; esta mejora ya estaba prevista y presupuestada, no vamos a abandonar a los docentes porque no acordamos", explicó.

Finalmente, Grahovac dijo que la provincia está dispuesta a abonar el Fonid, señaló que la mejora alcanzaría a los jubilados y defendió las cláusulas que permiten reajustar el salario si la inflación es superior a lo previsto.

"Nosotros siempre acompañamos la situación salarial", insistió.

