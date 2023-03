Derecho a la educación: el programa Maite Amaya lanza un Cenma en la UPC

Se trata de un centro de terminalidad educativa para personas del colectivo LGBTIQ+, aunque no es excluyente. Es el único de la provincia con orientación en arte y cultura.

“Poder garantizar un contacto políticamente amoroso, ligado a la construcción de un bien común y a una reparación histórica”, son los grandes desafíos que se plantea el nuevo centro de terminalidad educativa para personas del colectivo LGBTIQ+ no excluyente en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). Después de varios años de trabajo, y de un proyecto que surge a partir de una tesis de tres estudiantes, en 2023 comienzan las matriculaciones para formar parte del Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos (Cenma) y terminar el secundario. La propuesta del espacio educativo nació en 2020 a partir del trabajo realizado por las estudiantes Michelle Sacks, Mónica Juárez y Nacha Merchán. Todas estudiaron la Licenciatura de Arte y Gestión Cultural de la Facultad de Arte y Diseño de la UPC.

Llegar especialmente a personas del colectivo LGBTIQ+

Se trata del único Cenma de la provincia que cuenta con una orientación en “arte y cultura”. Además, construye sus contenidos desde la perspectiva de género, de diversidad y con educación popular. Si bien es abierto a toda la comunidad, busca llegar especialmente a personas del colectivo LGBTIQ+, excluidas del sistema educativo. Está enmarcado en el proyecto de extensión “Maite Amaya” de la UPC.

A partir de la Modalidad de Jóvenes y Adultos que tiene el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, construyeron la propuesta y escribieron una nueva orientación que no existía. Así lo cuenta la coordinadora pedagógica, Paola Nicolas: “La primera tarea que asumimos con tesistas, docentes y equipo técnico del Ministerio fue escribir esta orientación. Ya ahí quisimos empezar a plasmar algunos de los ejes como el arte como transformación social. Entonces tratamos de empezar a objetivar y que un mismo módulo fuera la centralización del contenido. Esto se envió al Consejo Federal de Educación y fue aprobada y con eso empezamos a caminar en hacer realidad este deseo de terminalidad educativa”.

La propuesta tiene modalidad semipresencial y virtual. En los dos casos contarán con un grupo de tutores que son educadores que van acompañando las trayectorias. “Como surge en el marco del programa donde pensamos sobre derechos y acceso al arte, la cultura y la educación, el Cenma busca llegar especialmente a la población de este colectivo, que es excluido de muchos espacios básicos para el sostenimiento de la vida y el despliegue de proyectos de vida”, explica.

Pero el trabajo no fue en solitario desde la universidad, si no que Nicolas rescata el trabajo conjunto con organizaciones: “Ya en la tesis se narraba un proyecto que surgió desde las militancias de esas estudiantes con organizaciones de este colectivo y esa relación se ha sostenido a lo largo de este tiempo, como para pensar la estructura de la orientación y para pensar el programa”.

“Para nosotros los proyectos se hacen siempre con otras organizaciones”

Sobre este aspecto dice la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la UPC, Mariela Edelstein: “Desde lo institucional me parece que es un lugar donde tenemos que estar. Como se quería trabajar con el sistema educativo entonces empezamos con los proyectos de extensión, diseñamos proyectos de extensión con acompañamiento educativo y con talleres de arte. Siempre con articulación con diferentes organizaciones y esto tiene que ver con la política de extensión. Nosotros no concebimos los proyectos de extensión como construcciones del mundo académico si no que para nosotros los proyectos se hacen siempre con otras organizaciones”.

Así trabajaron con organizaciones como la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), La Casita Trans, La Casa del Orgullo Córdoba, Mirada Diversa, Tarde Marika, Disidencias Unquillo, Ser Trans Córdoba, Nube Diversa, FOB, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) y Colectiva Peronismo para la Diversidad.

El programa “Maite Amaya” cuenta también con talleres de extensión y obtuvo financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

Arte y cultura para la transformación social

“Buscamos un espacio de escolarización distinta. Cuando personas adultas buscan terminar estudios secundarios y vienen con una historia de fracasos y de golpes es muy importante que el regreso sea amoroso, acompañado y amigable. Y el arte y la cultura son los espacios privilegiados para que eso sea posible”, asegura Edelstein. En sus contenidos, la propuesta plantea un módulo a partir de cuatro ejes como la aproximación a las nociones de arte y cultura, acercamiento a los lenguajes artísticos, políticas culturales y circulación en los territorios y abordar el acceso al trabajo artístico. “Esto implica también acercarnos a la realidad que se vive en Córdoba sobre las expresiones artísticas y culturales, así como la relación entre los lenguajes artísticos y la forma de organización. Hemos tratado de reivindicar desde los contenidos teóricos a las y los artistas cordobeses, docentes, educadores y trabajadores del arte”, explica la coordinadora pedagógica. En este sentido, también suman el reconocimiento de los espacios de producción y consumos culturales de Córdoba, la existencia de circuitos independientes, espacios públicos y aquellos surgidos en el territorio comunitario.

El contacto con las y los estudiantes es clave, dice Paola Nicolas. “Tenemos el objetivo de que las personas que se acerquen a la sede terminen el secundario y sabemos que es en el contacto donde se generan las condiciones para que las personas lo terminen. Pero ese contacto implica reconocer que fue lo que expulsó, lo que les dejo al margen y en ese sentido creo que un desafío es modificar esas condiciones y generar condiciones nuevas para que podamos revertir esa situación. A la vez que responder a las singularidades de las personas que se acerquen, adaptar las trayectorias y desplegar tareas concretas para adaptar esas trayectorias”.

Para Edelstein la universidad sirve para generar también un espacio de pertenencia: “Que la universidad sea un sitio a donde quieran ir. Generar un espacio donde se sientan a gusto y además les dé ganas de estudiar en la universidad. También nos interesa que las personas se motiven a seguir estudiando, ese es otro de nuestros objetivos”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]