Coparticipación: JxC repudió la posición del Gobierno sobre el fallo de la Corte

Los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio emitieron este viernes un comunicado conjunto en el cual repudian "la desobediencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", luego de que el Gobierno nacional anticipara que presentará un recurso ante el máximo tribunal por tratarse de una resolución de "imposible cumplimiento" la de incrementar el porcentaje de fondos coparticipables destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", comienza el texto dado a conocer esta mañana por Juntos por el Cambio.

"No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa", plantearon los integrantes de la principal coalición opositora en el comunicado.

Asimismo, señalaron que "la ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos".

Además, expresaron que "el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones".

Tras una reunión que mantuvo ayer con 14 gobernadores, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

La resolución de la Corte Suprema fue en respuesta a una demanda presentada por Horacio Rodríguez Larreta a raíz del redireccionamiento de los fondos determinado en 2020 por el Gobierno nacional en función de un aumento en la masa coparticipable para la ciudad de Buenos Aires que había sido dispuesta durante la gestión de Mauricio Macri por decreto.

"No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina", finaliza el texto difundido.

Rodríguez Larreta hará una presentación ante la CSJ

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este viernes que la ciudad de Buenos Aires realizará una presentación en la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se cumpla el fallo que dispuso que el Gobierno nacional destine el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables al distrito, y anticipó que denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de "incumplir" el fallo.

Los argumentos del Gobierno

Al anunciar la decisión de recurrir el fallo de la Corte, el Gobierno señaló que se trata de "un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento" en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95".

"Es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180.000 millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Ejecutivo en el comunicado firmado por el Presidente y por 18 gobernadores.

Alberto Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso "se deben cumplir" y añadió que la norma en cuestión -sobre la que se funda el porcentaje de coparticipación hoy vigente- "no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad".

Fuente: Télam

