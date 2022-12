Coronavirus: sugieren usar barbijos en espacios cerrados y ventilar

Frente a la suba de casos, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda no acudir a actividades sociales o lugares públicos en caso de presentar síntomas.

Frente a la suba de casos de coronavirus (más del doble en la última semana), el Ministerio de Salud de la Nación renovó las recomendaciones sobre el uso de barbijos en lugares cerrados y transporte público, asegurar la ventilación de los ambientes y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos en caso de presentar síntomas.

Según informó a cartera sanitaria, este domingo se reportaron siete muertes por coronavirus y 27.119 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 115% más de casos que el domingo pasado (12.609).

Más del 85% de los casos se notificaron en la región del AMBA, sin embargo, en las últimas semanas, se registra un aumento de casos en todas las jurisdicciones del país, de acuerdo a un comunicado difundido por la cartera de Salud en la noche del domingo.

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados en la semana: 27.119| Total: 9.766.975 casos



Fallecidos en la semana: 7| Total:130.041



Ocupación camas UTI: 248



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 41,3%



Reporte completo🔻https://t.co/be4GiHOwpj — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) December 11, 2022

En este escenario, el Ministerio de Salud recordó las medidas de prevención que sirven tanto para Covid como frente a otras enfermedades respiratorias: uso adecuado de barbijo en espacios cerrados, ventilación de ambientes, lavado de manos frecuente y no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas.

También recomendó el uso de barbijo en el transporte público, a la vez que mantener las ventanillas abiertas.

En relación a las personas con síntomas, la indicación de testearse corresponde sólo para aquellas mayores de 50 años, con condiciones de riesgo o personal que trabaja con personas vulnerables.

Si no se pertenece a ninguno de estos grupos y los síntomas son leves no hace falta testearse, pero sí tomar precauciones que son las mismas para todas las enfermedades respiratorias: no acudir a actividades laborales, durante cinco días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.

También se recomienda extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria, etc.).

En la actualidad, si una persona es contacto estrecho no necesita aislarse ni testearse, sólo debe estar atenta a si presenta síntomas y en caso de que lo haga, seguir las indicaciones según edad y condición.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, por su parte, destacó en Twitter que "la vacunación nos permite tener mucho menor impacto en hospitalizaciones y fallecidos".

❗De la semana anterior a esta los casos de COVID-19 se duplicaron.



El 85% son en AMBA pero el aumento se viene viendo en 22 de las 24 jurisdicciones.



La vacunación nos permite tener mucho menor impacto en hospitalizaciones y fallecidos 🧵. — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) December 11, 2022

Fuente: Télam

