Juicio por Blas: Vélez dijo "no recordar" qué hizo la madrugada del crimen

Este viernes se desarrolló en la Cámara 8° del Crimen, en Tribunales II, la audiencia número 25 del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años muerto en agosto de 2020 y por cuyo asesinato están imputados 13 miembros de la fuerza policial.

El trestimonio más relevante, correspondió a quien estaba a la fecha del asesinato al frente de la Policía de la Provincia de Córdoba. Gustavo Vélez, llamativamente, sostuvo ante el Tribunal y los jurados populares que "no recordaba" las medidas que dispuso y decisiones operativas que adoptó como jefe de Policía, la fatídica madrugada del 6 de agosto de 2020.

Con la audiencia de este viernes, concluye una semana intensa en este juicio. Se escuchó primero la declaración del ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, Lucas Mezzano. El ex funcionario de Seguridad (ahora en el Tribunal de Conducta Policial), considerado por entonces la "mano derecha del ministro Mosquera, mostró algunas inconsistencias en su relato, lo que llevó a que se promoviera un careo con el ex comisario Gonzalo Cumplido, procedimiento que se cumpkirá cuando se retomen las audiencias tras el receso impuesto, por el Tribunal.

También declaró esta semana el ex ministro de Seguridad (actual legislador provincial) Alfonso Mosquera, quien en su relato apuntó contra la actual jefa de Policía Liliana Zárate Belletti y el declarante de este viernes, Gustavo Vélez, en términos de "responsables" de la aptitud para el manejo de armas por parte de los agentes de la institución policial.

Receso hasta diciembre

El juicio por el asesinato a manos de policías de Valentino Blas Correas se extenderá más de lo previsto. El Tribunal había anticipado que justamente en esta fecha, 25 de noviembre, concluía el juicio y se dictaba sentencia. Pero tras esta última jornada se informó que habrá un receso y las audiencias reanudarán los días 12, 13 y 26 de diciembre. De esta manera, la conclusión del, proceso no será antes de febrero de 2023, con la posibilidad que se produzca recién en marzo.

Los hechos que se juzgan

En este juicio se debate el hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas y cuatros amigos adolescentes circulaban en un automóvil por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa.

En ese trayecto evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma, seguidamente dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Gómez que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, una de las balas impactó en Blas, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón, quien disparó en dos oportunidades.

Ambos afrontan cargos como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".

Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguill o, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otras cosas, haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.

