Caso Blas: antes de declarar, Cumplido cargó contra Mosquera y la jefa policial

El ex comisario Gonzalo Cumplido dijo sentir vergüenza por la jefa de Policía y calificó al ex ministro de Seguridad como "una persona abominable".

En la mañana de este miércoles, antes de prestar declaración en el juicio por el asesinato de Blas Correas, el ex comisario Gonzalo Cumplido dijo sentir "vergüenza" por la jefa de la Policía, Liliana Zárate Belletti, y calificó al ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, como "una persona abominable".

En una breve entrevista con Radio Universidad, Cumplido respondió en los mismos términos a los dichos de Zárate Belletti, quien días atrás afirmó sentir vergüenza por el accionar policial que se está develando en el transcurso de las audiencias por el crimen de Blas Correas, ocurrido en agosto de 2020.

Según Cumplido, Zárate Belletti no actuó como debía, según repasa Cba24N.

Sobre Alfonso Mosquera, el ex comisario dijo no tener problema en someterse a un careo con él, aunque remarcó que "no quisiera verlo más".

