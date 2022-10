Campana de largada: el 17 de octubre y la reconfiguración política por venir

Otra vez, una batalla a cielo abierto que busca ganar posiciones para el armado de listas de cara al 2023. No es la primera vez que sucede ni será la última. Sólo que en esta oportunidad, el 17 de octubre agregó un condimento que siempre está pero que pocas veces se explicita: el rol que en esa batalla buscan tener los trabajadores organizados que, ahora, van por la personería necesaria para conformarse como un partido político que se siente a conversar de igual a igual a quienes ellos mismos definen como “los dueños de la lapicera”.

Con la situación económica al rojo vivo, el humor social cada vez más caldeado y las perspectivas sociales ingresando en el terreno de la preocupación, la discusión empieza a tomar un tono público que ya no sorprende a nadie, sino por la falta de resultados concretos que sirvan para paliar la crisis. Con ese telón de fondo se engalanaron cada uno de los movimientos y las intervenciones del pasado 17 de octubre.

Sin furias impostadas, los actos del lunes amagan con crear un nuevo mapa político al interior del peronismo.

Por si ya no hubiese suficiente entre las tres líneas mayoritarias del Frente de Todos (que podrían definirse a grandes rasgos como kirchnerismo, massismo y albertismo) y las diferentes expresiones de corte provincial (donde se inscribe el schiarettismo), la anchísima avenida identificada con la figura de Juan Domingo Perón sumará ahora fuerzas sindicales y organizaciones sociales que se preparan para disputar espacios con una triple estrategia, esta vez oficializada: la acción directa, la movilización y la rosca.

El partido de la CGT

“Nos dijeron que en un gobierno peronista el movimiento obrero iba a tener participación, y eso no pasó. Por eso vamos crear un espacio político para participar en todos los debates y para que podamos volver a soñar con un futuro próspero”, dijo Héctor Daer, el triunviro de la CGT que cerró el acto en Obras Sanitarias, donde también estuvieron algunos de los dirigentes históricos del gremialismo argentino reciente, como Héctor Acuña, que junto Daer y Pablo Moyano conducen la confederación; el dueño de casa, José Luis Lingeri; Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de la UOCRA; y el gastronómico Luis Barrionuevo, entre otros.

Movimiento Nacional Sindical Peronista se llama el instrumento con el que la CGT quiere meter la cuchara en el armado del 2023. Según se desprende de las propias declaraciones y los discursos que se escucharon en el acto, la intención primaria es hacerlo desde adentro del Frente de Todos; lo que no está del todo claro es con qué espacio. Siempre siguiendo la lectura de lo que sucedió el lunes, el síntoma da cuenta de un descontento mayúsculo con Alberto Fernández, aunque también de una relación demasiado tirante con el kirchnerismo, que por momento parecen caldearse de manera preocupante como cuando el secretario de la juventud de la CGT, Sebastián Maturano, directamente dijo que los militantes de La Cámpora están “disfrazados de peronistas”.

Si el mapa se va a dividir en tres partes, el Frente Renovador parece ser el espacio en el que la estructura política de la CGT podría sentirse más cómoda, incluso a partir de una propia historia compartida, en la que algunos de los referentes sindicales que hoy marcan el rumbo de la central llegaron al Congreso desde las boletas del espacio creado por Sergio Massa.

“Se juntan para pedir una banca y cuando tienen que votar contra los fondos buitres no aparecen”. Uno de los sindicalistas con pasado en la Cámara de Diputados es Daer. A él estuvo apuntado el palo que Máximo Kirchner arrojó desde el escenario que coronó la masiva movilización a Plaza de Mayo. No hay dobles lecturas en la direccionalidad de esa frase, aunque si en el contexto en la que fue pronunciada. Detrás del diputado que preside el PJ bonaerense estaba parado Pablo Moyano, que además de integrar la conducción de la CGT es hermano de Facundo Moyano, otro de los referentes sindicales que ocupaba una banca por el Frente Renovador que estuvo ausente el día que se aprobó el pago de la deuda con los fondos buitres. Allí, el vaso comunicante de la central con el kirchnerismo, la pata interna más crítica para con el Presidente, que también se anima a cuestionar en voz alta a Cristina. “Necesitamos que la vicepresidenta y el presidente se dejen de joder, se junten y solucionen lo que sucede”, dijo en una entrevista luego del acto. Un Moyano clásico que no se casa con nadie.

Los movimientos sociales

La idea del sello propio que dispute espacios de representación en las listas que competirán en las elecciones de 2023 no es potestad de los espacios sindicales, que no se reducen a la CGT sino que discuten su presencia a partir de negociaciones que mueven distintos hilos de poder.

El Partido de los Comunes se llama la fuerza política que el Movimiento Evita busca tener lista para sentarse en la mesa de quienes definen las cosas adentro del Frente de Todos. La estrategia de una de las organizaciones sociales más importantes del país no se queda sólo en la idea de disputar espacios en las listas para el Congreso, sino que apunta a disputar cargos ejecutivos en distintos distritos a lo largo del país, en principio siempre “adentro” y con las PASO como herramienta predilecta para definir candidaturas.

Claro que el Evita no se imagina enfrentando esa cruzada en soledad, sino que espera sumar a una quincena de fuerzas sociales en una empresa que ya tiene incluso algunos frentes de batalla abiertos. El más significativo aparece en La Matanza, lugar elegido para el acto del Día de la Lealtad. Allí se habló directamente de la candidatura de la diputada bonaerense Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico, líder del Evita, para disputarle la intendencia del distrito más grande de la provincia de Buenos Aires al otrora poderosísimo Fernando Espinoza. En el fondo, una pelea histórica, la del barbado dirigente con el kirchnerismo. ¿Dónde estaba Espinoza mientras el Evita acusaba a su gestión de “abandonar” La Matanza? En Plaza de Mayo, donde la militancia que se reconoce conducida por la vicepresidenta se dio cita el pasado lunes.

Así como en los estertores del gobierno de Cambiemos Juan Grabois logró partidizar su fuerza política a través del Frente Patria Grande, o la Corriente Clasista y Combativa (CCC) tiene su propio sello que hace valer con un representación legislativa que llega al Congreso de la Nación, Libres del Sur avanza con un proyecto que vuelve a escindirse del resto de las organizaciones para presentar sus propias candidaturas. El sábado pasado reunió a más de cinco mil personas en un encuentro nacional de militantes en Córdoba.

Allí estuvo presente el ya lanzado candidato a Presidente del espacio, Jesús Escobar, junto a la referente provincial Betiana Cabrera Fasolis, quienes lanzaron un mensajes con fuertes críticas a las administraciones del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Prometieron que iban a llenar la heladera de los argentinos y solo nos trajeron más ajuste e inflación” lanzaron, y aventuraron que “vamos a hacer un gobierno del y para el pueblo sin recetas del Fondo Monetario Internacional”. Desde el estrado también se cuestionó la situación en Córdoba: la referenta territorial Marisa Cariddi apuntó directamente contra los proyectos legislativos que buscan “organizar” la protesta social en la provincia. “Hay que profundizar sobre una política de seguridad democrática. A algunos legisladores no se les ocurre mejor idea que salir a cercenar el derecho constitucional de protesta, que nos ha servido para visibilizar la situación de pobreza”, afirmó.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]