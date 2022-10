¿Qué es la cocina circular y su relación con la “basura cero”?

Laura Di Cola se describe como una persona siempre activa en la cocina y promotora del movimiento “de la huerta a tu mesa”. Cuando habla lo hace de manera didáctica, con ánimo de enseñar, compartir y promover. En ese marco ha puesto el foco en la cocina circular y lo explica con una sonrisa que pocas veces se le desdibuja.

“Tanto en mis recetas, como en los procedimientos que utilizo, hago un fuerte hincapié en el aprovechamiento total de los recursos: tiempo e ingredientes. Creo, y estoy segura, que volver a lo natural es el camino de lo saludable y sustentable que genera consciencia y una cocina sin desperdicios”, cuenta la chef, autora del libro “Sin desperdicio”, que dialogó con La Nueva Mañana y resaltó su respeto en cómo lleva adelante este arte culinario respetando el ciclo redondo: alimento nacido de la naturaleza y su retorno a ella.

- ¿Me explicás con tus palabras qué es la cocina circular?

- Es una cocina que envuelve a todos, como la economía circular, habla de una cocina sin desperdicios. Nace en la tierra y vuelve a la tierra. Es una cocina muy integral. Es una cocina que nos envuelve a todos, nos compromete a todos, nos hace más conscientes.

- ¿Quiénes son los que más se interesan en este tipo de cocina?

- Apunto mucho a los hogares. Se dice que en la basura termina todo y ahí es donde empieza todo; y veo que los jóvenes son más conscientes acerca de la contaminación y en cuanto al desperdicio, pero trabajo con la persona que está a cargo de la cocina de la casa, que tiene mucha responsabilidad, y es ahí donde empezás a trabajar en la basura cero. A raíz de la basura cero, en mi caso, saco una bolsita por semana y somos seis en mi casa.

Cuando comenzás a compostar, a utilizar todas las cáscaras, lo lográs. Como una naranja todas las mañanas, la pelo y las cáscaras la guardo en la heladera y el fin de semana las saco y hago unas cascaritas confitadas. Evito el desperdicio de cáscara. En las cáscaras, es algo que cuento en mis libros, está la mayoría de los nutrientes. Además, la cáscara es mucho más fácil de compostar. Y está buenísimo, es una forma de tomar la cocina como un lugar para no generar basura. En la contratapa del libro digo que no se trata de “no tirar”, sino de aprovechar.

En 2011 editó su primer libro, “Harina en las manos”, y en “Gourmand cookbook fair” de Madrid obtuvo el premio al “Mejor primer libro de cocina 2012 de Argentina”.

Sin desperdicio

Di Cola, oriunda de la ciudad de Río Cuarto, se dedica a la gastronomía, con una visión clara de fomentar la alimentación saludable y sustentable. Tiene tres libros escritos, dicta talleres y workshops de cocina práctica. En su última obra propone nuevas formas de aprovechar el alimento: hacer leche vegetal con las semillas del melón, usar cáscaras para hacer chips, “sacarle el jugo” a la cáscara de piña, no desaprovechar la fibra de la piel del kiwi, usar los carozos de las cerezas para hacer un almíbar o el carozo del mango para un té, aderezar con un vinagre hecho con los capuchones de las frutillas, pastelería con legumbres, etc.

En Córdoba el libro Sin desperdicio se puede encontrar en librería El Emporio o a través de las redes sociales de la autora (@laura_dicola)

- ¿Cómo surge lo de escribir sobre cocina circular?

- Al libro lo tengo escrito como hace cuatro años y este 2022 tuvo mayor difusión. Este es mi tercer libro y siempre voy como avanzando. Primero fue un libro sobre cocina de encuentros, donde cada preparación es para un grupo, después el segundo habla de sumar a los chicos a la cocina. Y este tercero no dejé nada afuera. Hace más de 15 años y cuando me recibí me di cuenta que no podía sólo cocinar y olvidarme del resto. No era eso lo que me iba a hacer feliz. En ese camino me fui encontrando y tengo un compromiso muy fuerte con esto, más que mi trabajo es mi misión. De chica era de las que quería salvar el mundo y, entonces, promover este tipo de cocina es mi aporte. Cada vez que el hambre crece más, el desperdicio aumenta. Me pareció que ahí había un aporte muy interesante, porque se puede hacer.

- ¿Cómo ha sido el rebote del libro?

- Tengo una audiencia muy fiel, orgánica, que me sigue un montón. Al que le guste y le sea útil, bienvenido a mi mundo. No pauto con muchas marcas. Lo mío va por otro lado, no por la plata, sino por lo que me hace muy feliz. Lo principal es comunicar para tomar conciencia. Y la repercusión del libro es muy buena. Hice una preventa, imprimí pocos libros porque quería hacerlo con un papel con responsabilidad y así salió. No quería que el libro perdiera la esencia. Por ejemplo, este libro tiene atrás un QR que viene con otro libro. No me quedé con nada, en este libro di todo lo que aprendí.

Para la chef y escritora el compost es un aliado: a los restos de cocina: los entierra y siguen su proceso de compostaje natural.

- Estamos todo el tiempo mirando precios, ¿me equivoco si digo que la cocina circular es una cocina accesible?

- Sin dudas. Tiene un triple impacto: económico, social y ambiental. En la cocina circular utilizas todo, todo se aprovecha, no hay desperdicio y al no haber desperdicio hay menos gastos.

- Me imagino tu casa con una enorme huerta, ¿es así?

- Sí, es así – se ríe-. Tengo una huerta en el techo de mi cocina, otra en el piso y macetas. Tengo huertas para todos los gustos.

