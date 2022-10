Transporte: sin acuerdo, anuncian un paro de colectivos por 72 horas

Será los dias 25, 26 y 27 de octubre. “Sin aumento no hay transporte”, resaltaron desde UTA en un comunicado.

"No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre Nación y Provincia”, dijeron desde UTA.

"No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre Nación y Provincia”, dijeron desde UTA. Foto: archivo

Luego de una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo entre las empresas transportistas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dónde no hubo acuerdo, lanzaron un paro de transporte de 72 horas para la semana próxima. Será en todo el interior del país, incluido Córdoba, los días 25, 26 y 27 de octubre.

En un comunicado, la UTA expresó que la reunión finalizó “sin acordar la pretendida igualdad salarial para los trabajadores. No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre Nación y Provincia”.

Piden la Emergencia en el Transporte de Pasajeros

En esta línea, pidieron que el Congreso Nacional declare la Emergencia en el Transporte de Pasajeros del Interior. “Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores”, sumaron.

Luego de la audiencia, aseguraron que “sin aumento no hay transporte. No nos detendremos, no vamos a resignar nuestro salario”. La demanda del gremio, conducido a nivel nacional por Roberto Fernández, es por el cobro del aumento salarial ya acordado para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde el gremio reclaman un 35% y los dueños de las empresas argumentan que no tienen recursos para financiarlo. En esta negociación están en el centro los subsidios nacionales. El Gobierno acordó con las provincias fondos por 38 mil millones de pesos en subsidios para 2022.

Noticias relacionadas: