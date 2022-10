Nunca se vuelve igual del Encuentro de Mujeres y Disidencias

GÉNEROS Y DIVERSIDAD

Una mujer que no fue nunca a un Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias toma el micrófono y habla. Está emocionada, pero su voz permanece firme al decir: “Lo que antes despreciaba porque no me identificaba, hoy en día lo siento en la piel, en la sangre, en la lucha y la esencia del encuentro”. Frente a ella, miles de mujeres, lesbianas, trans, no binaries e intersexuales, la abrazan, la sostienen con la mirada, y gritan el nombre de su hija: ¿Dónde está Guadalupe Lucero? El pedido de justicia por la niña de seis años desaparecida en San Luis hace 16 meses estará presente a lo largo de todo el Encuentro, al igual que el de Delia Gerónimo, Tehuel de la Torre, Milagro Sala y las siete mujeres mapuches presas por defender su territorio.

Al escuchar el nombre de su hija en miles de voces, la mujer sobre el escenario llora. Les que están abajo también. El silencio de ese dolor individual vuelto colectivo solo es interrumpido por el chiflido de un viento frío, húmedo, poderoso y perturbador al que los puntanos y puntanas llaman el Chorillero. Una forma que la naturaleza, la Madre Tierra, la Pacha, la mapu, encontró para plegarse y teñir de su color a las 130 mil que viajaron desde todos los puntos del país para encontrarse, después de dos años de pandemia, en el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.

Es sábado 7 de octubre y el viento las envuelve, las junta, las cansa, las divierte, las amontona. La imagen es hermosa, fuerte y conmovedora. Miles de mujeres de todas las edades, colores, creencias, organizaciones, caminan llevando en sus espaldas hijes, mochilas, banderas, tambores, alimentos, megáfonos, agua. Muchas recorrieron cientos y miles de kilómetros, faltaron a sus trabajos, se ausentaron en sus casas y reunieron dinero como pudieron para decir presente y formar parte de un movimiento en el que creen.

Aúllan, se ríen, bailan, se abrazan, se escuchan, se reconocen, se transforman, hablan, gritan, enmudecen, contienen el llanto, debaten en más de 100 talleres organizados en universidades y escuelas, piensan, comparten un mate/una cerveza/un porro, marchan, festejan, y exhaustas se refugian en las plazas, en los bares, en cualquier espacio que les permita procesar la revolución a la que están asistiendo.

El espacio público durante tres días es territorio transfeminista, y los relatos de odio y miedo que intentaron instalar en vecinos y vecinas de San Luis previo al Encuentro se caen a pedazos frente a la realidad de una organización minuciosa, prolija, llena de libertad, justicia y ternura. Ninguna, ningune tiene miedo de caminar sola de noche, porque sabe que afuera estamos las demás cuidándonos entre todas. Y al menos durante ese paréntesis de tiempo y espacio, del sábado al lunes feriado, es posible tener el cuerpo seguro y relajado y no alerta ante el peligro, como el resto del año.

Y el domingo llega con la marcha general serpenteando las calles angostas e iluminada por una Luna llena, y con las organizaciones avanzando como si fueran el interior de una muñeca rusa, en la que todas podríamos ser otra en diferentes momentos de su vida, de niña, de adolescente, de joven, de adulta, de adulta mayor. La identificación y la empatía son inevitables, conmovedoras e irreversibles: nunca se vuelve igual que como se llega.

Este 2022 el desafío fue lograr participar, después de una presencialidad arrasada por la pandemia y un contexto político signado por la ausencia del Estado ante los femicidios y transfemicidios; por la discriminación, persecución y criminalización por parte del mismo Estado hacia las mujeres de los pueblos y naciones indígenas, y la vulneración total de sus derechos, hasta el extremo de hacerlas parir en contextos de encierro; así como también por la inacción ante las niñas y mujeres desaparecidas.

El próximo año, el Encuentro Plurinacional será en Bariloche, territorio mapuche y tehuelche, y estará atravesado por las elecciones. El desafío será sostener la potencia transfeminista que copó San Luis, exigir el respeto por el pueblo mapuche y su territorio, y seguir luchando por el cumplimiento de los derechos conseguidos y los que falta conquistar.

