En nueve meses, recolectaron medio millón de pilas y baterías en Córdoba

Con las 86.745 pilas y baterías en desuso recolectadas en septiembre, la Municipalidad de Córdoba acumuló 519.189 en los primeros nueve meses del año, a través del programa “Sacate las Pilas” que promueve el acopio y reutilización de estos elementos para ingresarlos a la economía circular.

El programa "Sacate las pilas" fue puesto en marcha en diciembre de 2021 por la gestión del intendente Martín Llaryora, a través del ente BioCórdoba y la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad.

Indicaron oficialmente que para fortalecer la recolección, "la Municipalidad de Córdoba distribuyó a la fecha más de 70 puntos de acopio en lugares estratégicos de la ciudad, compuestos tanto por oficinas públicas como instituciones y empresas privadas que adhieren a la iniciativa oficial a través de convenios firmados oportunamente".

En este sentido, cabe recordar que a fines de septiembre quedó establecida la incorporación de la Universidad Nacional de Córdoba, un hecho que evalúan desde la Municipalidad como "muy significativo" y que anticipan que "permitirá contar en el corto plazo con puntos de acopio en lugares clave de Ciudad Universitaria".

El desagregado de recolección de pilas y baterías en desuso, mes por mes, se compone de la siguiente manera: diciembre de 2021, 67.652; enero de 2022, 78.783; febrero, 42.308; marzo, 40.039; abril, 36.478; mayo, 66.204; junio, 46.122; julio, 33.099; agosto 21.759; septiembre 86.745 unidades.

Reutilización

La empresa SOLar es la encargada de la gestión de los residuos de pilas y baterías; así como de aparatos utilizados en energías renovables al final de su vida útil. La firma tiene sede en la localidad de Toledo y presta servicios similares en la ciudad de Catamarca.

La firma recicla estos residuos y los vuelve a convertir en pilas y baterías, ya que logra recuperar el litio de las pilas y baterías usadas, haciendo minería urbana para reactivar estos elementos.

La empresa posee licencia ambiental específica y el acuerdo con el municipio establece la gestión integral, recepción, recolección y transporte de esos materiales.

El procesamiento implica la clasificación, tratamiento y recuperación de valor, reciclado y disposición final de los residuos resultantes.

Lugares y horarios

La Municipalidad ya dispone de más de 70 puntos de acopio donde los vecinos pueden llevar este tipo de residuos.

En el horario de 9:00 a 13:00 horas se incluyen los 14 CPC, el Palacio Municipal, el Jardín Botánico (Francisco Yunyent 5491), el Ente BioCórdoba (Rondeau 750), el CTR Rancagua (avenida Rancagua y Circunvalación), la Escuela de Economía Circular (Camino a la Carbonada 8000) y la Dirección de Higiene Urbana (27 de Abril 784, 3° Piso).

Además, también están los puntos: ULA (avenida del Piamonte S/N y Puente Turín), Centro Verde Norte (bulevar Los Alemanes 3387), ECOFEM (Alem 1447) y sede del COyS Centro (Rosario de Santa Fe 236).

Los vecinos pueden también dejar sus pilas y baterías en los horarios de atención de las siguientes estaciones de servicio: JPC OIL SRL (avenida La Voz del Interior 6350), avenida Juan B. Justo 5075, YPF VESINM (avenida Dr. Arturo Capdevila 8500), Estación Punto Panorámico, Valle Escondido, (avenida Ejército Argentino km 6.5), YPF (avenida Colón 4272).

La incorporación de los supermercados HyH agregó ocho espacios de recolección, disponibles en los horarios habituales de atención en las sucursales de Tablada 40 (Centro), San Martin 549 (Centro), avenida Vélez Sarsfield 870 (Güemes), Ovidio Lagos 253 (General Paz), avenida Donosa 3820 (Manantiales), República de China 1450 -Complejo la Rosella- (Valle Escondido) y avenida Valparaíso 4250 (Tejas del Sur I).

Ahora se sumaron cinco nuevos puntos de acopio en los hipermercados Carrefour. Se trata de las sucursales localizadas en avenida Colón 4880 (Villa Urquiza), avenida O’Higgins 3765 (Jardín Espinosa), Recta Martinolli 7500 (Quintas de Argüello), bulevar Granaderos 2906 (Alto Verde) y Juan B. Justo 4775 (Ampliación Panamericano).

Inicialmente con cinco sucursales adheridas, recientemente se extendió la red a las 27 sucursales de los supermercados Disco y Vea.

Están disponibles además las cinco sucursales de la empresa Ithurbide ubicadas en: Juan B. Justo 4100; Sabattini 3250; Vélez Sarsfield 3458; Colón 4880; Hiper Libertad Poeta Lugones.

También, y en pos de seguir avanzando hacia una ciudad libre de contaminación, se incorporan a la recolección de pilas y baterías las 3 plantas de Inspección Vehicular de la ciudad de Córdoba ubicadas en Avenida Cárcano 182, Colectora de Avenida Circunvalación Sur, Camino a San Antonio y Avenida Japón.

Por último, se colocaron contenedores en diferentes puntos de la Terminal de Ómnibus I (avenida Presidente Perón 380).

También aportan al sistema otros puntos de recolección internos ubicados en la empresa Recical y la maltería Quilmes.

¿Qué elementos podrán acopiarse?

-Pilas y baterías de Litio de todo tipo y uso.

-Pilas y baterías de todo tipo y composición de materiales (pilas alcalinas o recargables, botón, especiales, de celulares; etc.).

-Baterías de plomo / ácido en sus diversas aplicaciones.

-Baterías de comunes de UPS y/o luces de emergencias de todo tipo y uso.

-Baterías de soporte energético para actividades específicas (minera, telecomunicaciones; energías renovables, etc.) de todo tipo de materiales que la conforman.

-Baterías de celulares; de equipos médicos; de herramientas de mano; etc.

-Baterías y Acumuladores de Power Bank; de Viviendas aisladas; de vehículos eléctricos; de Energías Renovables; etc.

-Residuos eléctricos y electrónicos.