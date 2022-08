Internas al rojo vivo en la oposición por el operativo en Recoleta

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, acusó al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de "regalarle la calle al kirchnerismo" con el vallado que montó alrededor de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández en el barrio porteño de Recoleta durante el fin de semana.

Por su parte, el diputado Nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, también se expresó críticamente sobre el accionar del jefe de Gobierno porteño. En declaraciones televisivas, manifestó: "¿Sabés cual es el problema de Larreta? Te lo voy a decir así: Larreta es como un fideo de baja calidad, le falta huevo. Y además, es un ser siniestro. Es tan o igual de siniestro que Cristina Kirchner".

Ambas manifestaciones dejan en evidencia no solamente la interna de Juntos por el Cambio entre "halcones" y "palomas", en la antesala de las campañas electorales de 2023; sino también el interés de los llamados "libertarios" por capitalizar la diáspora que pudiera sufrir la principal alianza opositora.

En el caso de Bullrich, el cuestionamiento concreto apuntó a cierto titubeo en la decisión tomada por Rodríguez Larreta por vallar los alrededores de la casa de Cristina Fernández, en la previa de las movilizaciones solidarias previstas para el pasado sábado: "Cuando tomas una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenés que mantener".

La ex ministra de seguridad reveló que si bien ella no hubiera tomado la decisión de colocar vallas en Juncal y Uruguay, una vez montado el operativo de seguridad debería haberse mantenido, a pesar de las consecuencias.

Por último, envió un claro mensaje de tintes electorales de cara a 2023: "No estamos discutiendo las vallas. No estoy peleada con Larreta, pero quiero transmitir que quiero representar un Juntos por el Cambio que no se deje manipular ni manejar por la prepotencia kirchnerismo y que sea capaz de ponerle la fuerza de la convicción adelante y poder entender que no podemos regalar a lo que es la falta de ley".

La líder de la Coalición Cívica - ARI, Elisa Carrió, por su parte, junto a los legisladores de su espacio, emitieron un comunicado en el que expresaron su "apoyo al Gobierno de la Ciudad y a su Policía, luego de su accionar del sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner"; y pidieron "evitar bajezas personales".

Desde afuera de la principal alianza opositora, Javier Milei criticó también la denuncia hecha por la Ciudad sobre el incumplimiento de un acuerdo de paz con el kirchnerismo, que implicaba no movilizarse hacia el domicilio de Cristina Fernández: "Ponerse en el rol de víctima y ser un relator de los hechos aun estando en el poder es la forma de hacer política de Juntos por el Kargo (sic). Más decisión y menos llanto, fideo berreta".

Fuente: NA

