Persecución judicial al desnudo

No sorprende, pero es muy grave.

No sorprende, porque ya ocurrió contra la democracia en Brasil, Ecuador, Bolivia y otros pueblos de Latinoamérica.

No sorprende, porque la “familia judicial”... ahora una "orga" depredadora, no quiere justicia, quiere lastimar a los sectores populares desacreditando a sus líderes.

No sorprende, porque lo prepararon durante años con la torpe complicidad de los medios hegemónicos y al servicio del poder económico concentrado.

No sorprende, la persecución y el hostigamiento de líderes populares, en aras de una supuesta lucha contra la corrupción.

No sorprende el abuso de autoridad a través de procedimientos indebidos de pésima calidad institucional.

No sorprende el mecanismo de falsas acusaciones que repetidas al hartazgo parecen verdaderas.

En definitiva no nos sorprende esta versión local del “lawfare” contra la Sra. Vicepresidenta Cristina Fernández, condenada con antelación, sin pruebas, con mentiras tras mentiras y sin derecho a la defensa.

Nos indignamos, lo denunciamos y lo repudiamos. Convocamos a la resistencia activa.

Vienen por nosotros.