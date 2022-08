La gira de Piti Fernández: “Córdoba es mi lugar en el mundo, no puede fallar”

En un alto en el camino, Piti Fernández dialogó con La Nueva Mañana acerca de su proyecto solista, que lo tiene girando por Córdoba durante casi todo el mes. Lo del alto en el camino es literal: el frontman de Las Pastillas del Abuelo se presenta en modo vértigo en localidades del interior provincial y este sábado tocará en la ciudad de Córdoba. Apenas tiene un puñado de horas entre show y show, una forma también de “hacer el under de mi carrera solista, que es nueva, tiene cinco años, y lo necesita”.

Antes de tocar en este 24 en Villa Dolores, 25 en Río Cuarto, 26 en Alta Gracia, 27 en Córdoba y el 28 en Villa Nueva, el músico se explayó acerca de la propuesta artística que lo tiene solito con guitarra al hombro, una forma de hacer llegar su arte bastante distinta a la que nos tiene acostumbrados.

- No es de lo más común que un artista se presente tanto al frente de dos bandas, como las Pastillas y Virna Lisi y también en modo solista. ¿Esto es producto de una búsqueda, de necesidades artísticas disímiles que se satisfacen en distintos formatos, de alguna coyuntura?

Claramente es una necesidad de poder hacer la música que me gusta desde chico, como el country y el blues, que tienen poco lugar en las Pastillas, y también compartir música de otros colegas.

- Va a completar casi dos semanas girando por Córdoba, en este formato. ¿Por qué la elección y qué expectativas tiene para los que vienen?

La elección de girar por Córdoba es para poder hacer el under de mi carrera solista, porque es un proyecto joven de apenas cinco años y la forma de hacer el under es visitando varias localidades Las expectativas siempre en Córdoba son alucinantes: Córdoba es mi lugar en el mundo, no puede fallar.

- ¿En qué consiste la propuesta de espectáculo?

La elección de los temas consiste en casi todos los de mi primer disco y algunos del segundo, porque varios fueron cortes de difusión. También algunas versiones de nuestro rock nacional, y un tema por ejemplo de La Mona Jiménez versionado al blues o de La Renga versionado al country.

- Con respecto a Las Pastillas, cómo los encuentra la situación post pandémica? ¿Componiendo, pensando un disco nuevo luego de 2020, en un impasse?

Con Las Pastillas estamos en el medio de una gira por los 20 años, sacando ese balance hermoso que la vida nos dio y festejando estas dos décadas de protagonismo en la escena de rock argentino, componiendo canciones nuevas para este disco de 20 años, donde también habrá canciones que reflotamos del cajón de los recuerdos.

- A poco de cumplir 40 y con un largo recorrido en la escena pese a su juventud, dos cuestiones: ¿cómo ve la escena, y qué imagina para el futuro del rock en general y suyo y de la banda en particular?

La escena es positiva siempre y cuando no vuelva a haber una encerrona ni una cuarentena ni tantos “protolocos”. La escena ahora está activa, la gente quiere ver rock; ya lo dijo Neil Young que el rock no morirá jamás.