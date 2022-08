Eco Plastic PRFV lanzó un sistema de máxima recuperación de líquidos sanitarios

La empresa ubicada en Villas Ciudad de América fabrica el Biogest Plus, un producto de fácil instalación y de bajo consumo eléctrico, que recicla las aguas para riego y los barros para fertilizantes.

Eco Plastic PRFV realizó el lanzamiento oficial del nuevo modelo de su revolucionario sistema de recuperación de líquidos sanitarios llamado Biogest Plus STAR.

Eco Plastic PRFV realizó el lanzamiento oficial del nuevo modelo de su revolucionario sistema de recuperación de líquidos sanitarios llamado Biogest Plus STAR.





[ ESPACIO INSTITUCIONAL ]

Eco Plastic PRFV nació hace 12 años en Comodoro Rivadavia y es la responsable de fabricar y comercializar un sistema revolucionario, el Biogest Plus, cuyo principal objetivo es recuperar las aguas de los sistemas sanitarios de las viviendas unifamiliares para riego.

Hace tres años y medio, la firma instaló una planta fabril en la provincia de Córdoba, precisamente en la localidad de Villa Ciudad de América, y desde allí fabrica y comercializa su producto a las provincias del centro y norte el país.

Semanas atrás, Eco Plastic PRFV realizó el lanzamiento oficial del nuevo modelo de su revolucionario sistema de recuperación de líquidos sanitarios llamado Biogest Plus STAR (Sistema Transformador de Aguas Residuales), el cual es mucho más completo que su antecesor.

Sergio Carrasco, uno de los socios de la firma, detalló a La Nueva Mañana que el mismo “recibe todos los desagües de la vivienda -incluso restos de papel higiénico- y recupera el 100 por ciento de todas las aguas que ingresan para riego, ya sea por goteo, e inclusive para el que se vuelque a un estanque, río, lago o para regar una huerta.

“El sistema incorpora una recirculación de barros activados a través del aire, una inyección de ozono para la desinfección final y contiene una bomba sumergible que es la que expulsa el agua para el riego automáticamente. Además de eso, también viene con un sistema autolimpiante de barros, los cuales luego pueden ser reutilizados como abono para las plantas”, explicó el arquitecto Carrasco.

De esta forma, el sistema Biogest Plus STAR cierra un círculo completo del concepto general que trabaja Eco Plastic PRFV para la recuperación total de los residuos en cualquier sistema de desagüe sanitario y cloacal de una vivienda.

“Biogest Plus es una depuradora que no requiere cámara séptica, ni cámara desgrasadora, ni sangría ni lecho nitrificantes ni siquiera pozo absorbente. De la casa va a un tanque que depura esos desagües, recibiendo tanto aguas grises como aguas negras. Primero, las separa, luego las depura, inyecta aire dentro del tanque para neutralizar olores, y fomenta la formación bacteriana para degradar esas cargas. A medida que va pasando por cada compartimiento dentro del equipo, se va depurando el agua y la carga va sedimentando hasta dejarla lista para su uso para riego”, explicaron desde la empresa.

Antes, durante y luego de la construcción

Carrasco aseveró que el sistema puede instalarse ya sea cuando se diseña y construye una nueva vivienda o también hacerlo posteriormente, cuando la propiedad ya fue edificada, readecuando el sistema sanitario existente.

“En cualquier momento puede ser instalado. Antes o durante la obra o para solucionar un problema ya existente de una vivienda con su sistema actual. Tenemos varios clientes que tienen ya muchos problemas con las sangrías o los pozos sépticos, y que eligen instalar este sistema y reutilizar la misma cámara séptica que tienen, o anular todo y conectar el biogestor en las salidas de todos los desagües”, detalló.

“Incluso, también puede instalarse durante la obra porque evita el alquiler de baños químicos, colocando en el obrador un pequeño habitáculo con un inodoro común que permite realizar el vuelco al sistema, el cual puede ponerse desde el primer día en funcionamiento. Inclusive, el agua que recupere en ese habitáculo podrá ser utilizada para las mezclas de cemento durante la construcción”, precisó el especialista.

Artículos biodegradables

Aun cuando el principal producto de Eco Plastic PRFV es el sistema depurador o Sistema Biogest Plus dirigido a reciclar la deposición final en la vivienda, el sistema no interfiere en el recorrido de las cañerías hasta el desagüe. Por lo tanto, los mantenimientos en el sistema sanitario, la limpieza de las graseras y de los caños, los debe realizar el propietario como en cualquier vivienda.

Sin embargo, para evitar taponamientos y optimizar el funcionamiento de las cañerías, la empresa también comercializa una línea de artículos de limpieza biodegradables, que ayuda a mantener en condiciones el sistema sanitario.

“Si vamos reemplazando detergentes, lavandina, desengrasantes, jabón para lavarropas o para las manos, por productos biodegradables, lograremos mantener las cañerías en sus mejores condiciones, evitar el problema de acumulación de grasas, y no se matarán las bacterias que actúan en el proceso para mantener el sistema vivo. Aún así, el Biogest Plus está preparado para recibir destapacañerías y químicos de uso convencional”, aclaró Carrasco.

Asistencia personalizada

Para poder acceder a este sistema, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales, por vía telefónica o por WhatsApp. También pueden asistir a la planta de Villa Ciudad de América, donde verán en el showroom de sus oficinas cómo funciona el sistema de mantenimiento instalado y cómo es el proceso y el sistema de riego.

“Tenemos muchas ventas fuera de la provincia y nuestro asesoramiento es permanente ante cualquier duda. Al cliente se le entrega un instructivo para su instalación, pero también tenemos una mesa de ayuda telefónica y colaboramos en el diseño de cabañas, hoteles e industrias que busquen el tratamiento de sus efluentes cloacales. Para optimizar su funcionamiento, lo que solicitamos al cliente es la planimetría de la propiedad para ayudarlos a encontrar la mejor ubicación para colocar el sistema y cuál es el mejor modelo según la necesidad que se tenga, de acuerdo a la cantidad de personas que vivan o trabajen en la construcción”, comentó.



En cuanto a su instalación no puede ser más sencilla: se realiza un pozo, se coloca el equipo y se tapa con la misma tierra que se extrajo ya que no requiere de una obra civil. Además, es de escaso consumo eléctrico, tiene bajo mantenimiento y se trata de un producto duradero y no contaminante.

Más información:

Comunicarse con el teléfono comercial: 351 6706412 .

Instagram @ Ecoplasticprfvcba

www.ecoplasticprfv.com.ar

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]