Más de dos mil millones de dólares bajo la lupa de la Aduana

Las expectativas que genera la centralidad de Sergio Massa aún no permiten descartar las dudas sobre el tipo de cambio. Si bien la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas se redujo, como resultado del efecto político, todavía no se descarta una devaluación. La causa: el Banco Central no logra recomponer sus reservas internacionales. Desde el entorno del “superministro” confían en que las reservas se equilibrarán porque el agro venderá la cosecha guardada y se necesitará importar menos energía. Además, la lupa está puesta en mecanismos irregulares del comercio exterior por donde se escurren miles de millones de divisas.

La subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones son algunas de las maniobras que suceden en los puertos (en su mayoría de administración privada). El nuevo ministro de Economía denunció cuando asumió que existen más de 13 mil operaciones opacas vinculadas al comercio exterior, en donde las importadoras traían productos sobrefacturados a la Argentina adquiridos con el dólar oficial, lo cual les permite a las empresas hacerse de un excedente en dólares para diferentes operaciones.

Afip analiza las cautelares otorgadas por algunos juzgados

El Director General de Aduana precisó a La Nueva Mañana que hay en la mira 722 empresas asociadas a diferentes irregularidades por mercancías valuadas en unos 1.250 millones de dólares. Guillermo Michel destacó que comenzaron a realizar verificaciones “exhaustivas del valor declarado” por los operadores del comercio exterior. El funcionario entiende que mientras exista una amplia brecha cambiaria, será “mayor la ganancia por la sobrefacturación de importaciones para hacerse de dólares en el país al tipo de cambio oficial y luego cambiarlo en el exterior al dólar financiero”.

Asimismo, en diálogo con LNM, Michel señaló que la subfacturación de exportaciones, “que ahueca la base imponible” y fuga divisas, también es hija de la brecha y la falta de fiscalización. La Afip también analiza las cautelares otorgadas por juzgados para que empresas puedan acceder al tipo de cambio oficial en sus operaciones de importaciones. Un mecanismo que creció conforme el Gobierno endureció las restricciones a los dólares para importar, consecuencia de la escasez de divisas. Frente a esto, el titular de Aduana explicó que, para traer bienes pasando por alto las Licencias No Automáticas, las empresas deben demostrar “que el insumo a importar es determinante en su capacidad de producción” y el “peligro en la demora”.

Sin embargo, en las requisas realizadas por Afip detectaron que “aún se encuentran en stock” mercaderías importadas hace un año a través de medidas cautelares. Mediante estos permisos legales se giraron al exterior casi mil millones de dólares, señalan desde Aduana. Principalmente se destacan empresas textiles, del neumático, juguetes y del rubro tecnológico. En total serían casi 200 empresas, de las cuales, en una primera etapa, están “investigando a aquellas que obtuvieron cautelares por un monto de hasta un millón de dólares”.

Desafío clave para equilibrar las variables de la economía

Aguzando los mecanismos de fiscalización, la Aduana apunta a desalentar las maniobras irregulares futuras mediante las cuales salen más divisas de las que deberían o no ingresan al circuito económico las que realmente deberían conforme el volumen de exportaciones. Un desafío clave ya que para equilibrar las principales variables de la economía el Banco Central necesita aumentar su tenencia de dólares. Solo en lo que va del mes, se escurrieron cerca de 800 millones de dólares de las reservas del Central.

Dentro de los reportes contables oficiales la principal causa de la pérdida de dólares tiene que ver con la importación de energía. En los primeros seis meses del año las importaciones de energía sumaron 4.328 millones de dólares, lo que implica un incremento de 189% en relación al año pasado. Sobre esto mismo, el ministro de Economía dijo que la perdida de las reservas es la consecuencia de garantizar a los hogares y empresas el abastecimiento energético. Porque el Gobierno tuvo que elegir “entre dejar salir un poco más de reservas o cortar el gas y la luz”.

Expectativas en que el agro venda la cosecha

Se espera que conforme queden atrás los días de frío se demande menos gas, por tanto, se aligere el peso de esas importaciones sobre las divisas. En declaraciones radiales, Miguel Pesce, presidente del Bcra, informó que pronostican para este mes que la cuenta del gasto energético demande unos u$s1.800 millones. Se trata de un número alto, pero algo menor de los u$s2.200 millones durante el mes más frío del año. De este modo, el Gobierno pone las expectativas en que durante el último cuatrimestre del año se importe menos energía y se superen las dificultades estacionales que enfrenta la entidad para acumular dólares.

Pero para que se cumplan esas expectativas, también es condición necesaria que el agro venda la cosecha que acumula frente a rumores de devaluación. A mitad de semana se realizaron las primeras operaciones bajo el nuevo régimen que propone a los productores estímulos para que el campo acelere la liquidación de divisas. Desde el Central destacaron que las ventas al “dólar soja” comprueban que el nuevo esquema “funciona”. Desde el Gobierno esperan que mediante este mecanismo entren más de 2 mil millones de dólares. Sumando otras exportaciones, Massa arriesgó que en los próximos dos meses ingresarán u$s5 mil millones. La recomposición de las reservas determinará la suerte del nuevo equipo económico, y la del Gobierno.

