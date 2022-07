La UCR provincial realizó un locro en Alta Gracia junto a dirigentes de JxC

La Unión Cívica Radical llevó adelante este martes un encuentro de su dirigencia provincial en el comité partidario de Alta Gracia. Y a la noche se realizó un “locro popular” en el Club Colón, de Liniers 142. La convocatoria fue llamada para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución del Parque del 26 de julio de 1890

El clima festivo del encuentro, al que asistieron dirigentes de los espacios que conforman Juntos por el Cambio, buscó transmitir que la coalición está unida, despejando cualquier atisbo de división.

La concejala de Alta Gracia Lucía Allende dijo ante la consulta de La Nueva Mañana que el acto fue “una clara señal de que Juntos por el Cambio se prepara para gobernar la provincia en 2023”. La dirigente radical aseguró que en el espacio se trabaja “sin mezquindades y que, a partir de las urgencias del momento histórico, pensamos en el vecino y no en individualidades”.

Y concluyó: “Por encima de cualquier cuestión partidaria, JxC en Córdoba está unido y fortalecido”.

De la reunión participaron, entre otros dirigentes y legisladores, el presidente de la UCR y diputado nacional, Marcos Carasso; los senadores Luis Juez y Alfredo Cornejo; los diputados nacionales Rodrigo de Loredo y Mario Negri; el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, el intendente de Villa de Soto, Fernando Luna y la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning. Por parte del PRO, las diputadas Laura Rodríguez Machado y Soher El Sukaria; y por la Coalición Cívica el titular del espacio en Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda.

Declaraciones previas al locro

Antes del locro, hubo una reunión en el Comité de calle España al 400. En la oportunidad, y en improvisada rueda de prensa, el senador Luis Juez resaltó cómo desde la alianza se trabaja en “armonía” y que los cordobeses “van a tener que acostumbrarse a mirar a la provincia de otra manera”.

El referente del Frente Cívico agregó: “Hay que materializar la unidad, a partir de la virtud de este espacio: nuestra miserias y cualidades están arriba de la mesa”.

El senador aseguró que en JxC “entendemos el momento histórico que vive la provincia y la nación; en Córdoba hay un fin de ciclo, en un cuarto de siglo hubo dos personas que gobernaron la provincia”.

La Nueva Mañana lo consultó sobre la imagen de Juan Schiaretti en contraposición con los altos índices de pobreza y desocupación. “Hablar mal del gobernador hoy es perder el tiempo. Pero frente a un gobierno que gasta tantos millones de pesos en publicidad, se hace difícil que el cordobés medio no pueda tener otra imagen que la que se comunica. Córdoba tiene el conurbano del interior del país más pobre, más marginal, mayor al conurbano bonaerense. La provincia nos duele. El año pasado en la ciudad de Córdoba se gastaron 1.780 millones de pesos en publicidad; este año no menos 3.800 millones se gastarán. Es muy obscena la publicidad. La salud pública no existe. No hay política de seguridad en Córdoba, a diferencia de Mendoza o la Capital Federal”, dijo.

El senador mendocino Alfredo Cornejo también celebró el acto de Alta Gracia, lo calificó de “festejo”. Y agregó: “El país tiene desafíos enormes, quienes están al frente del poder político no han parado de destruir la economía y deteriorar la institucionalidad, la honestidad de la mayoría está siendo burlada por un gobierno que no tiene la más mínima respuesta en materia económica. Esto requiere que el radicalismo esté muy consustanciado con la unidad de JxC”.

Este medio preguntó al presidente de la UCR, el diputado Marcos Carasso, sobre la resistencia de sectores radicales a que Juez encabece la fórmula: “El radical quiere gobernar Córdoba, el momento de elegir los candidatos ya va a llegar. Si el candidato es de la UCR mejor, pero trabajaremos por quien garantice el triunfo el año que viene”, enfatizó el ex intendente de General Cabrera.