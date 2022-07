Cerruti a los especuladores: "No jueguen con la mesa de los argentinos"

En su habitual conferencia de prensa semanal, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que "no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento" y que en algunos casos, la falta de productos "se debe a maniobras especulativas de quienes retienen productos para venderlos luego a mayor precio".

Cerruti afirmó que "el Gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento en productos de primera necesidad". Reconoció que "puede haber un faltante particular en alguna góndola", pero exhortó a "no sumarse al ejército de especuladores o codiciosos", asegurando que "no hay faltantes masivos".

"No jueguen con la mesa de los argentinos", les manifestó Cerruti a quienes especulan con esta situación. "Si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa y los alimentos de los argentinos", sostuvo la funcionaria.

La vocera insistió en que "sería bueno que aquellos que remarcaron, creyendo que iba a haber devaluación, dejen de jugar con los precios, porque no juegan con el Gobierno sino con los alimentos de los argentinos".

Antes de que se dé a conocer el índice de inflación de junio, Cerruti señaló que el Gobierno espera una nueva baja en la cifra: "Vamos a ver los índices. Paso a paso".

Fuente: Télam y NA

