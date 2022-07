Talleres y su motivación internacional, por encima de todo

A pesar de que desde la dirigencia y del plantel el mensaje es no descuidar el certamen local, queda en evidencia que la prioridad es la Copa Libertadores. La ilusión está intacta.

¿Cuál es el verdadero Talleres en este complejo, cambiante y diverso 2022? ¿El que marcha último en la tabla anual o el que hace historia en la Copa Libertadores de América y se metió ya entre los ocho mejores equipos de continente sudamericano? Las dos caras de la moneda distinguen a este albiazul que sigue soñando despierto en un torneo internacional pero que en el certamen vernáculo parece desatendido. Sin embargo, a la hora de definir prioridades, el rumbo institucional sigue su curso y su impronta: avanzar, facturar, potenciar y vender. Y de paso, ilusiona al hincha con seguir escribiendo su leyenda.

Una prueba de carácter tuvo el equipo y también el DT Pedro Caixinha, cuya campaña en la Copa lo sostiene en su cargo: en ocho partidos disputados, ganó la mitad (Universidad Católica de Chile dos veces, Sporting Cristal de Perú y Colón), empatando tres veces y cayendo una sola vez, ante el poderoso Flamengo. La deuda, claro está, es en la competencia doméstica. En cuanto a recursos y variantes dio la sensación que no contaba con demasiadas opciones de cambio; sin embargo con la llegada de los refuerzos hace 10 días (de jerarquía, hay que decirlo) ya el panorama es distinto: en los dos partidos de octavos ante Colón, prescindió por ejemplo de Julio Buffarini, quien no tuvo acción ni siquiera con los cinco cambios permitidos. Y llegó para ser titular. Es decir, el portugués mira al banco y encuentra potables respuestas, no como antes que debía recurrir obligadamente a algún juvenil o apuesta para que lo salve.

“Tuvimos suerte en incorporar jugadores en este contexto”

“El dilema es que todos los mercados no cerraron, me refiero a México, Estados Unidos, Brasil y casi 20 países de Europa. Los jugadores de jerarquía -por una cuestión económica- es lógico que prioricen algo del exterior, son más apetecibles. Por eso creo que hasta tuvimos suerte de sumar jugadores como Buffarini, Alan Franco, Favio Álvarez por ejemplo, porque los tuvimos casi en la cuarta fecha. ¿Si deberían haber llegado antes de la fase de octavos de la Libertadores? Nos fuimos armando a contrarreloj contra esos mercados imposibles de igualar. Todos los equipos estamos iguales. Salvo los cinco grandes, no hay diferencias. Y si ni siquiera los grandes se han podido reforzar. Hemos hecho lo imposible y hoy tenemos refuerzos de jerarquía”, suscribió el presidente Fassi, casi de manera institucional, en un asunto que trajo bastante polémica siempre por barrio Jardín. Y tiene su asidero por más que la paciencia de hincha siempre tiene límites cortos.

Con relación a la metáfora de la “manta corta”, con un Talleres en cuartos de final en la Libertadores pero último entre 28 equipos en el torneo local, contestó: “En este club hay que tomar entre 20 y 30 decisiones todos los días, de toda naturaleza: jugadores, refuerzos, estrategias, apuestas, viajes, concentraciones. Sabemos y tenemos en claro la importancia de la Liga Profesional como también la tremenda ilusión del hincha en la Copa. Tenemos un importante colchón de puntos, Talleres no tiene riesgo de descenso a corto plazo y más allá de que debemos cuidar esa cosecha, nos parece atinado apuntar a hacer historia en la Libertadores. Nunca nos conformamos con nada”.

Federico Girotti logró su primer gol con Talleres en la Libertadores. Había convertido con la camiseta de River, ante Fluminense, en la edición 2021.

Caixinha y su adaptación

El DT de Talleres, Pedro Caixinha, es confrontativo por naturaleza en conferencias de prensa, y su discurso no varió demasiado del mensaje institucional de Fassi, a la hora de los refuerzos y de los objetivos deportivos. “Cada partido es diferente y estamos atentos a los detalles. En la Libertadores es cierto que hemos conseguido más juego colectivo, mejor rendimiento, pero no es por nada en especial, hay motivaciones que juegan diferente en cada uno de nosotros, son torneos distintos pero afrontamos cada partidos con el mismo compromiso”.

Federico Girotti, hoy el hombre emblema de este proceso, designado por la dirigencia para declarar siempre junto a Guido Herrera, tuvo un desahogo y una contestación respecto del análisis general del equipo: “El equipo fue muy castigado, innecesariamente, diciendo que se juega mejor con equipos de Libertadores que los del torneo local no es cierto, hemos sido protagonistas en cada partido. Puede cambiar el rendimiento pero la jerarquía se ve, con Colón no sufrimos. Solamente en el primer tiempo con Tigre hemos sido superados. Solo nos faltaba la estocada final”

“Cacique” a la vista

El rival que asoma en Talleres por cuartos de final de la Libertadores es dirigido por un viejo (reciente, mejor dicho) conocido de la casa: Alexander “Cacique” Medina, hoy en Vélez Sársfield, autor intelectual y material del batacazo, eliminando nada menos que al siempre candidato River Plate. Y claro, todo el morbo asoma en escena, ya que Medina estuvo al frente de Talleres en el plantel que disputó la final de la Copa Argentina y que clasificó al máximo torneo internacional del continente, pero su salida no fue muy clara y quedaron como saldo algunas rispideces en el ambiente, sobre todo en la relación con el presidente Andrés Fassi. Estuvo casi tres años y su huella aún sigue vigente.

Antecedente favorable: Talleres ya enfrentó a Vélez y lo venció en el único antecedente por un certamen internacional. Fue en 2001, en la extinta Copa Mercosur, con victoria por goleada 4 a 1 en Liniers (Pablo Cuba, dos goles de Matías Urbano y Julián Maidana, anotando Patricio Camps para el “Fortinero) en tanto que en el ex Chateau Carreras fue igualdad 2 a 2 (Federico Domínguez y Leandro Gracián para la visita, Cuba y Daniel Albornós para el albiazul). Los cruces de cuartos de final están previstos para el 3 (ida) y 10 (revancha) de agosto.

Cierre en casa: Por primera vez en la Libertadores, Talleres definirá de local en un cruce definitorio. Las anteriores experiencias (San Pablo de Brasil, Palestino de Chile y Colón de Santa Fe) la definición fue de visitante, contexto que le sienta bien a los de barrio Jardín. Ahora, localías invertidas como así también el grado de responsabilidad de terminar clasificando o siendo eliminado en casa.

Valoyes a tono: Luego de casi dos meses de inactividad, el delantero Diego Valoyes puede llegar en condiciones físicas para el pleito ante Vélez. Más allá de los rumores de una posible venta, en caso de permanecer en el grupo, Caixinha recupera uno de sus cartas fuertes para el desafío de la Copa. Ante Colón jugó algunos minutos y se lo notó falto de ritmo.

(Foto: Telam)

