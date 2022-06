El Estado cordobés avanza en sumar la opción no binaria a sus sistemas

“El sistema me pide que elija masculino o femenino”, esta es la frase que escuchan con frecuencia personas no binarias cuando acuden a entidades públicas o privadas. A casi un año de la presentación del documento de identidad no binario, regido por el Decreto 476/21, pocos organismos adecuaron sus sistemas pese a que está vencido el plazo que estableció esta legislación.

Jade, Auki, Xijo y Anker son personas no binarias cordobesas que solicitaron su nuevo Documento Nacional de Identidad entre 2021 y 2022. Para algunas el proceso fue desgastante y para otras un simple trámite.

Xijo fue la primera persona no binaria cordobesa en obtener su nuevo DNI. Inició los trámites y a los pocos meses lo recibió. Jade empezó a gestionar su nuevo DNI en un Centro de Participación Comunal (CPC), hubo un error en la carga de sus datos y estuvo varios meses indocumentado.

Pero los principales problemas los enfrentan ahora cuándo tienen que realizar trámites a través de Anses, AFIP, Ciudadano Digital de la Provincia de Córdoba, Vecino Digital de la Municipalidad de Córdoba o instituciones bancarias. Ya realizaron varios reclamos, entre ellos, una denuncia hacia organismos estatales en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba por violencia de género (al incumplir el plazo del decreto y la Ley de Identidad de Género).

Municipalidad y Provincia de Córdoba suman la “X”

A nivel local, el sistema Vecino Digital (VeDi) de la Municipalidad de Córdoba incorporará en los próximos meses la categoría de sexo signada con la X. Mientras que Ciudadano Digital (CiDi) de la Provincia de Córdoba ya lo aplica. Ambos toman y verifican los datos desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Según detallaron desde los organismos, para el usuario de Ciudadano Digital, quienes realizan una cuenta por primera vez y tienen los cambios hechos en Renaper, figurará el sexo como no binario. Pero si ya tenían un usuario registrado, deben llamar al call center de CiDi donde un administrador valida esta información con Renaper y modifica el registro. Luego, cada aplicación dentro del mismo sistema debería ir modificando estos datos.

En el caso del VeDi, el director de Modernización de la Municipalidad de Córdoba, Nicolás Pérez Águila, explicó a La Nueva Mañana: “El cambio que estamos haciendo implica tomar el nuevo campo que tiene el Renaper sobre el sexo y hacer cambios en los sistemas. Una vez finalizada esta tarea que culmina este mes, la vamos a poner a disposición para que cualquier persona que haya hecho su modificación en el Renaper, en CiDi, lo pueda informar y esa persona pueda tener ese registro”. “La intención también es incorporar la consulta sobre género. El sexo lo trae Renaper pero queremos incorporar lo que sería género para los trámites y servicios digitales”, adelantó Pérez Águila.

Mediante el Decreto presidencial N°476/21, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación.

Los sistemas son binarios y dificultan avances

“Es una traba para un montón de derechos”, expresó Anker, que tiene inconvenientes para tramitar su certificado de discapacidad desde Anses. Además, tampoco se pudo inscribir al Refuerzo de Ingresos otorgado por el Gobierno nacional. “Si logré rectificar los datos de la entidad bancaria, le cambiaron el nombre, pero no el campo que indica el sexo”, contó. Por otro lado, en la experiencia de Xijo, tuvo problemas para acceder a la aplicación digital del Banco Nación y luego de realizar algunos reclamos logró que incluyeran el género no binario. “Sigo recibiendo notificaciones con una identidad que no corresponde a la mía, siendo que me dirigí personalmente a rectificar en todos lados. En otras entidades como bancos o empresas privadas tengo el registro con mi nombre anterior, es terrible la desidia y la falta de atención”, dijo Jade.

Uno de los pocos sistemas que se actualizó es la aplicación Mi Argentina. Algunas personas tuvieron problemas para acceder al registro de sus vacunas contra el coronavirus, ya que, al crear una nueva cuenta en el sistema, se borra la información previa y el carnet de vacunación (junto al pase sanitario) queda asociado con otro nombre. Otras pudieron tramitarlo a través de la Mesa de Ayuda de la aplicación.

Para Auki, estas fallas no solo vulneran sus derechos (como el acceso a programas o becas de estudio) sino también el reconocimiento a su identidad: “Anses continúa binario y en AFIP nuestros DNI no existen. Son pocos los que tienen la voluntad política de adecuar sus sistemas”.

La capacitación del personal de los organismos es otro de los aspectos que señalan como urgentes. “Tienen poca o nula información para tratar con nosotrxs. Queda mucho por hacer, las entidades estatales y privadas requieren capacitaciones”, opinó Jade. Y Xijo sumó: “Hay una falta de voluntad hacia las personas trans. Cuando se eleva un trámite administrativo lo alargan, lo extienden, parece que estamos al último de las prioridades. El inconveniente tiene que ver con una construcción de sistemas y derechos que se hace pensando en lo binario”.

El decreto permitió que sus identidades sean reconocidas por el Estado, y en la práctica, les resolvió el problema de estar sin documentación, pero también resaltaron que “no hay voluntad política real de que eso se traduzca en el acceso a derechos porque nos dejó por fuera de todo.

Nos dieron un documento que al final nos terminó dejando por fuera de todo”. En ese sentido, para lograr algunos avances, el reclamo es unánime: “Por favor adecuen sus sistemas, sean inclusivos, las personas no binarias tenemos los mismos derechos, les No Binaries existimos y resistimos”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]