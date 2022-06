María Eugenia Vidal: “No alcanza con ganar, hay que arrasar en las urnas”

La ex gobernadora de Buenos Aires se encuentra de gira en Córdoba en un plan de armado político con miras al 2023. La fórmula Macri-Vidal ya resuena en varios medios y, aunque ella no confirma ni desmiente esa posibilidad, es quien encabeza en las últimas semanas un recorrido por el interior del país buscando el apoyo de aquellos votantes enojados con el gobierno de Alberto Fernández; los que fueron golpeados por la crisis económica que dejó la pandemia y por los índices de inflación cuya escalada no se detiene.

“Falta poco, cada vez menos”, les asegura María Eugenia Vidal a un grupo de empresarias de distintos sectores convocadas a un encuentro por la diputada nacional Soher El Sukaría, vicepresidenta del PRO en Córdoba, el miércoles por la noche.

Recién llegada de Buenos Aires y con una agenda que incluye el recorrido por Río Cuarto, Villa María y Villa Carlos Paz, la diputada nacional asevera ante las empresarias que la responsabilidad de transformar el país, la tiene cada una de ellas. “El cambio que debemos hacer es cultural”, insiste Vidal, empoderándolas a que divulguen en sus círculos íntimos, la necesidad de virar el rumbo del país.

“El compromiso es dar la discusión desde el lugar que a uno le toca. Involucrarse. La fuerza para hacer los cambios, la tienen ustedes”, insiste sin dejar de sonreir, sin levantar la voz, empatizando con sus interlocutoras.

Y lo que Vidal les dice a esas empresarias del sector textil, turístico, metalúrgico, a profesionales y a microemprendedoras que asisten al encuentro en las torres Capitalinas ese miércoles, no es menor. El objetivo es multiplicar los votos cordobeses, que fueron los que les permitieron a Mauricio Macri llegar a la Casa Rosada en el 2015, dando fin a 12 años de kirchnerismo.

“Ya no alcanza con ganar en las urnas; hay que arrasar en el 2023. Hay que tener legitimidad que no teníamos en 2015. Y para eso, no hay que movilizarse, sino dar la discusión en todos los ámbitos”, explica la ex gobernadora cuando algunas de las asistentes señalan que quienes “trabajan todo el día, no tienen tiempo de hacer marchas en las calles”, como hacen militantes de otros sectores políticos.

Una de las asistentes cuestiona: “A ustedes, que son la oposición, los vemos muy tibios ante lo que está ocurriendo en el país”. Y Vidal responde y hace una autocrítica. “Estamos preparando un programa económico sólido y consistente, junto con un grupo de más de 70 economistas. Argentina no aguanta un paso más y es necesario tener un horizonte y un destino claro. En el 2015 subestimamos los problemas que había. Pero aprendimos de nuestros errores, y hoy sabemos qué vamos a hacer igual y que no volveremos a hacer”, subraya.

“Y para hacer ese cambio cultural que todos queremos, para convertir la experiencia en aprendizaje, no alcanza un equipo, sino que necesitamos toda una generación. Es difícil hacerlo solo desde una fuerza política. Queremos iniciar en el 2023 un camino donde nunca más volvamos para atrás”, asegura.

“Ahora no podemos especular con candidatos”

Luego de la charla, y en diálogo con La Nueva Mañana, Vidal reitera que los candidatos que representarán a Juntos por el Cambio en la Casa Rosada saldrán de la voluntad de los electores. Pero ante la pregunta si la fórmula Macri-Vidal, podría virar a Vidal-Macri, ríe.

“Yo creo que lo importante acá es, no tanto a quién le toca encabezar, sino que de verdad haya un equipo y una generación de gente comprometida con un cambio profundo en Argentina. Después la gente elige y decide quién es el que conviene que sea candidato el año que viene. Lo que sí creo, es que Juntos por el Cambio tiene una responsabilidad enorme, porque es la única fuerza política del país que está en condiciones de gobernar”, asegura.

“No podemos perder un minuto en debatir quién va arriba o abajo en la lista. Este no es el momento cuando tenemos un 80% de inflación, la pobreza creciendo, gente que aun teniendo trabajo no llega a fin de mes, o vivimos día a día la crisis de nuestros hijos en las escuelas. No podemos ahora especular con candidatos. En mi caso, yo voy a estar donde tenga que estar, acompañando, si tengo que acompañar; o desde la ´hinchada´, si ese es el lugar que tengo que ocupar”.

En el 2019 no fueron pocos los que señalaban que era quien debía haber sido candidata a presidenta por su imagen positiva. En medio de la desilusión de la gente, aparece un Javier Milei en el ámbito político. ¿Qué opinión tiene de la posibilidad que forme parte de una alianza con JxC?

- Yo creo que desde Juntos por el Cambio somos todos necesarios, y todavía necesitamos ser más. Y no solo los que estén en las listas, también los que no están. Porque las transformaciones que hay que hacer en Argentina son tan importantes que necesitamos de millones de argentinos comprometidos. No alcanza con una lista electoral que sea la que toque en el 2023. Vamos a necesitar mucho trabajo y esfuerzo. El camino va a ser largo, pero queremos trazar una línea para que nunca más volvamos atrás. Eso nos devolverá la tranquilidad, y el sentido del esfuerzo.

¿Cómo cree que influenciarán en los electores los conflictos internos dentro de JxC, como el que surgió con la posible incorporación de Milei, o como el que tiene el Frente de Todos y su interna entre el Albertismo y el Kichnerismo?

- Juntos por el Cambio puede tener debate, diferencias y hasta ambiciones legítimas de sus integrantes, pero tiene absolutamente claro cuál es su responsabilidad con la gente: que es no pelearnos, no dividirnos, estar preparados para gobernar, y tener un plan económico serio. Para eso nos estamos preparando.

De hecho, este viernes en Córdoba, la Mesa Nacional se va a reunir para escuchar a todos los sectores productivos y plantearles nuestra propuesta. Eso es lo que nos convoca, no la pelea interna. Y de hecho, somos una coalición que no es improvisada porque ya tiene ocho años. Hemos pasado por derrotas y triunfos, y hoy tenemos más experiencia y más compromiso para afrontar lo que venga.

¿Cómo ve la postura que ha tenido hasta el momento el gobernador Juan Schiaretti, que encabece una nueva alternativa electoral a nivel nacional, y que propone JxC para Córdoba?

- Yo creo que es importante que la Argentina cambie y desde Juntos por el Cambio vamos a plantear una alternativa para Córdoba, la que sea mejor para la gente, así como lo haremos para todo el país. Después la gente será la que elija en las urnas.

