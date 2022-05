“Unidos, la posibilidad de gobernar Córdoba está a la vuelta de la esquina”

Luis Juez tuvo una recorrida el viernes por el valle de Punilla, tomó contacto con la prensa y posteriormente se reunió a los dirigentes y simpatizantes de Juntos Por el Cambio. Recorrió La Falda, Valle Hermoso y Villa Carlos Paz.

La razón de este recorrido interminable por toda Córdoba que, el senador Luis Juez inició allá por agosto ante de las PASO y tiene por fin, según indicó, “no quedarnos de brazos cruzados mientras la compleja situación de país hunde en los problemas a toda la gente en nuestra provincia. Desde la política tenemos el deber de escuchar, y dar muestra cabal que debatimos y confrontamos distintas soluciones para cuando nos toque gobernar. Pero que además deben sentir que lo que sufren a diario, sus incertidumbres y desesperanzas, también son comprendidas y abordadas con seriedad”.

En estas recorridas, Juez expresó: “Veo que los cordobeses manifiestan una clara sensación de querer cambiar”, expresó Luis Juez.

En La Falda, el senador aseveró: “Después de 25 años con el peronismo, la gente cree que esto no es todo y se puede aspirar a vivir mejor”. Y agregó: “La gente siente que las expectativas no están colmadas y es posible anhelar una educación de calidad, tener una seguridad en serio, que una buena salud pública no es simplemente una cuestión de deseo, que la obra pública responda a una necesidad de los ciudadanos y no a la carrera electoral de los políticos, que los requerimientos de las comunidades y municipios del interior no deba ser dirimido a partir del color políticos de los interesados”.

Además, continuó, “después de gobernar un cuarto de siglo, los gobiernos se ponen muy conservadores, no quieren cambiar un ápice para mantener lo que han logrado, pero no caen en la cuenta de que el cambio a través de los tiempos es irreversible y nosotros vamos en ese sentido. No vamos a modificar todo, porque hay cosas que fueron bien hechas y funcionan, pero hay grandes demandas sobre cosas que no se han hecho y problemas que ni si quiera se han abordado”.

Respecto a la situación con el radicalismo y los pseudos apoyos, respaldos y avales que se operan en torno a uno u otro candidato como cabeza de fórmula, el senador fue tajante. “La única manera en la que el peronismo puede tener otros 25 años en el poder es dividiéndonos. Y eso no va a ocurrir. No nos van a fragmentar ni me van a ver a mí peleando como lo hice equivocadamente en tiempos pasados, Sobre eso hago mea culpa. La gente nos quiere unidos porque también entiende que de esa manera podremos abordar con soluciones la problemática de esta provincia. Junto a Rodrigo De Loredo, con todas las autoridades del Radicalismo, con sus intendentes, con el PRO y la Coalición Cívica compartimos el diseño de una propuesta responsable y seria. Hace mucho tiempo que en Córdoba no se trabaja en la construcción de una alternativa política como lo estamos haciendo ahora”.

Más allá de lo político y partidista, en las reuniones se tocaron problemáticas como el caso del proyecto de la autovía de Punilla. En esto, Luis Juez fue categórico: "La autovía, como otras construcciones que ya realizó el actual Gobierno tiene un carácter electoralista. Yo no me opongo al progreso, pero también debemos tener en cuenta otros factores, como el ambiental, nuestra relación con el paisaje, y a la vez plantearnos las necesidades de cada comunidad. Como por ejemplo tener el agua potable en verano, entre tantas otras necesidades que padecen los habitantes de Punilla".

"Yo me manifiesto a favor de una gran discusión con los intendentes, sobre las necesidades que tienen esos pueblos, y a partir de esas demandas diseñar un máster plan de obra pública a 20 años en el que todos estén incluidos. Eso incluye desde la autovía, el gas natural, hasta una política del agua, respeto y respuesta desde el ambiente y desde el ciudadano. Un plan maestro en el que la obra que se ejecute tenga un alto nivel de consenso. Y no algo que venga orquestado porque lo necesita el gobernador para ganar una elección o por presión de las empresas constructoras”, respondió contunente.

En este mismo sentido Juez expresó: “La autovía es una obra que tiene un nivel de discusión importante; lo que no podríamos no estar discutiendo en Córdoba es el tema del saneamiento del San Roque”, expresó Juez ante una inquietud del semanario autogestionado Bambacoop.

“Yo arrancaría por las obras de infraestructura básicas, la que no se ven, las que no juntan votos, pero son las que le cambian la vida a la gente”, acentuó Juez.

“No se puede tolerar en democracia la perpetuidad de los dirigentes, vamos a tener 25 años de unión por Córdoba y eso no está bien”.

Con respecto a la convención radical que se desarrolla en La plata expresó: “Por primera vez en muchos años he visto una idea que flota en el radicalismo que es volver a gobernar Córdoba y eso a mí me entusiasma enormemente porque eso nos obliga a estar juntos”.