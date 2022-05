Saravia: "En la calle hemos encontrado muestras de solidaridad"

Silvia Saravia, coordinadora nacional de Libres del Sur, en su arribo a la ciudad de Córdoba con la Marcha Federal, dialogó con La Nueva Mañana sobre los reclamos que sostiene la Unidad Piquetera y la expectativa sembrada en esta movilización que inició en diversos puntos del país y concluirá el jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada.

- ¿Cuáles son las primeras impresiones de la Marcha Federal?

- Arrancó con mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo con una sensación de mucha tristeza. La realidad es durísima en todos lados. Es lo que hablamos con los compañeros que están a cargo de los comedores. Ante eso, hay disposición a organizarse y hacer visible lo que está pasando. Hay mucha bronca porque el Gobierno Nacional plantea que hay crecimiento económico, que es baja la desocupación; y lo que estamos percibiendo día a día con la inflación, que fundamentalmente es sobre los alimentos, es que golpea algo tan básico como es poner el plato en la mesa.

- ¿Qué nuclea a organizaciones tan disímiles como las que integran la Unidad Piquetera?

- Somos muy diversas, incluso en nuestros posicionamientos políticos. Hay organizaciones que participamos en partidos que planteamos el debate en lo electoral y otras sólo en la lucha. Es un espacio muy heterogéneo el espacio, pero hemos logrado un punto en común. A partir de nuestro trabajo en el territorio, vemos deteriorada la situación y difícil que el gobierno llegue con la asistencia necesaria. No están dando respuesta al reclamo estructural de generación de trabajo; al menos deberían garantizar la asistencia frente a la emergencia. El Gobierno Nacional no responde como debería ser.

- ¿El destinatario directo de los reclamos es el Gobierno nacional o también los provinciales y locales?

- La realidad atraviesa a los responsables políticos en todos los niveles. Cada uno tiene sus responsabilidades. Lo que se está viendo en los barrios es un deterioro en la calidad de vida. El punto de llegada de la Marcha Federal es la Plaza de Mayo. De alguna manera, llevamos desde todos los rincones del país la voz de los que quieren callar.

- ¿Qué esperan que haga el Gobierno Nacional después de la Marcha Federal?

- Ya están empezando a ocurrir cosas. Cada vez que desde la Unidad Piquetera hemos planteado alguna medida, el Gobierno ha dado algún tipo de repuesta. Insuficiente, pero respuesta al fin. En el primer acampe que hicimos, el Gobierno anunció que se iba a actualizar el monto de la Tarjeta Alimentar. En el segundo acampe, el Gobierno anunció los bonos para jubilados, jubiladas y trabajadores registrados. Ayer anunció que se adelantan los aumentos del salario mínimo, vital y móvil, que impacta directo en el programa Potenciar Trabajo. Cada vez que damos visibilidad a esta situación, tienen que salir a dar alguna respuesta.

- En el transcurso de la Marcha Federal, ¿cómo viene siendo el diálogo con la ciudadanía común?

- En la calle hemos encontrado muestras de solidaridad. No hemos encontrado a nadie que nos insulte ni que nos agreda. Entendemos que la situación está muy mal y de alguna manera, que haya algún sector que levanta la voz y se organiza, es valorado. Aún por quienes no están en este reclamo. Es una percepción que no es de ahora. En particular, con la Marcha Federal, en cada una de las ciudades se suman sectores de trabajadores. Como es el caso de Córdoba, donde ATE ha planteado su apoyo. También adhieren UTA y Madres de Plaza de Mayo. Esta marcha inició de un modo y va a concluir de otro, porque está convocando a otros espacios más allá de la Unidad Piquetera.

