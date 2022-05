Femicidio de Basaldúa: once testigos en la quinta audiencia del juicio

La quinta audiencia en el juicio que se sustancia en Cruz del Eje por el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en 2020 en Capilla del Monte, tuvo ocho testigos. El primero en testimoniar fue León González, el joven que halló el cuerpo de Cecilia. También declararon Tatiana Viapiano, pareja de Mainardi; José Mesa, amigo de Mainardi y “Rey” Heredia, el cuidador de la casa de piedra.

La declaración de González

León Gonzalez es hijastro de Walter Luna, el arrendatario del campo donde se encontró el cuerpo de Cecilia. Declaró por videoconferencia, ya que reside en Balcarce (provincia de Buenos Aires). Al momento del hallazgo del cuerpo vivía en Charbonier.

Declaró que no conocía a Cecilia, que se enteró de su desaparición por redes sociales. Y detalló cuándo encontró el cuerpo, que cree era un sábado. Había ido a Capilla del Monte por la mañana -duda- y después fue al campo del padrastro para almorzar.

Agregó que con su padrastro tienen 30 caballos, y que cuando Walter Luna se fue con el hermano menor a buscar unos cerdos, González se fue a buscar una yegua que hacía varios días había desaparecido. Tomó el camino río arriba, primero por un sendero, recorrió 10 minutos aproximadamente de caminata río arriba, hasta el río, y ahí siguió caminando por el río unos 10 minutos más. “Deben ser 800 o 1.000 metros desde la casa hasta el río y otros 800 o 1.000 metros hasta el lugar” donde se encuentró el cuerpo.

El joven afirmó que “en el costado del río había un árbol, hay que agacharse, porque está medio tumbado, y cuando me agaché sentí un olor nauseabundo y vi el cuerpo. Asustado como estaba, me volví a la casa”.

El fiscal le preguntó cómo encontró el cuerpo y el testigo respondió que, cuando encontró el cuerpo, se mantuvo lejos. “Creo que estaba de costado”. Aclaró que es un río donde de los dos lados hay “paredes de piedra”.

“Volví rápido –continuó-, porque realmente estaba asustado”. Cuando Walter Luna llegó, llamaron a la policía, que llegó con bomberos. Una hora después, alrededor de las 16, la policía le preguntó dónde estaba el cuerpo y le pidieron que los guiara hasta el lugar. Había entre diez y quince personas, bomberos y policías. Se dirigieron por un camino más corto.

González agregó que la semana anterior también habían ido a buscar la yegua, porque hacía varios días que había desaparecido, y que habían pasado por ese mismo lugar y no habían visto nada.

Le preguntaron si hay otra edificación en la zona y dijo que no, que sólo se encuentra la casa de ellos, un galpón para los caballos, una represa y un bebedero de animales.

“Rey”, el cuidador de la casa de piedra

Ricardo Raymundo Heredia, conocido como “Rey”, fue el tercer testigo. Previamente declaró el oficial Emanuel Alba Caleb, policía de la División de Investigaciones de Capilla del Monte. Ya había prestado testimonio el martes y se buscó complemente algunos dichos. No hubo demasiadas preguntas y en sus respuestas repitió cosas que ya había dicho.

“Rey” es el casero del “rancho” o la casa de piedra. Oriundo de Cruz del Eje, dijo que no conocía a Cecilia hasta que “le di de comer cuando la llevó una chica de rastas”. Eso sucedió en la casa de Capilla, a las orillas del río. “Yo le alcancé la comida -continuó el testigo-, le pregunté qué andaba haciendo y me dijo que estaba escribiendo un libro de los viajes que hizo”.

Le preguntaron cómo era la distribución y las comodidades de la vivienda, ante lo que el testigo respondió que las habitaciones estaban separadas 30 metros, que eran de piedra, con techo de caña, y con nylon en el techo.

Según “Rey” Heredia, luego de que Cecilia le diera el plato de comida a través de un alambre, “yo no la vi más, no vi si traía equipaje, no la vi nunca más”.

Y continuó afirmando que después de la desaparición de la joven, volvió la chica de rastas (Viviana “la Rasta”) para preguntarle si había visto a Cecilia. “La Rasta” fue en un auto, bajó el vidrio y le preguntó si había visto a Cecilia, ante lo que le contestó que no y ella se retiró.

Heredia dijo que la joven artesana estuvo alrededor de 4 días en el “rancho”. Que no sabe bien por qué se fue.

Ninguna de las partes le preguntó sobre el presunto hecho en el que habría asustado a Cecilia apareciendo con un machete, relatado por Mainardi y Viviana.

El policía Rodríguez, de Capilla del Monte

Franco Rodriguez testificó a continuación. Es policía de la División de Investigaciones de Capilla del Monte. Y aseguró que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por redes sociales. Y en ese momento recordó que el 22 de marzo encontró a Cecilia "saliendo del camping municipal”.

De acuerdo a su relato, Rodríguez y Barrionuevo (la mujer policía que lo acompañaba en el patrullero) le preguntaron a la joven qué estaba haciendo y le dijeron que, como estábamos en pandemia, no podía andar en la calle.

Sostuvo que la joven le respondió que no tenía donde quedarse, a lo que él respondió “que no la dejaban quedarse en el camping y que, para solucionar su problema, armara la carpa en algún lugar que no fuera allí”.

Ese mismo día –siguió su relato Rodríguez- volvió a encontrar a Cecilia en la plaza, charlando con un hombre. Dijo que con otros uniformados se acercaron nuevamente a decirles que no podían estar juntos. Y afirmó que Cecilia les comentó que había conseguido una casa de familia dónde quedarse y que la tenía que venir a buscar una chica. Al tiempo Rodríguez se enteró que la estaban buscando porque estaba desaparecida.

Con respecto a Lucas Bustos (el imputado en esta causa), dijo que el único contacto que había tenido con él fue cuando lo trasladaron a la cárcel de Cruz del Eje y que se había mantenido callado todo el camino.

Al final se leyó un acta de secuestro labrada el 9 de abril. Allí consta que "se secuestró una carpa, una bolsa de dormir, elementos de artesanía, mochila negra, una campera rompeviento, dos pantalones tipo babucha, etcétera". Según el acta de secuestro, esos objetos fueron hallados en la calle Hipólito Yrigoyen de Capilla del Monte, y Adrián Lanzaroni –quien encontró la mochila- los entregó en forma espontánea.

El Fiscal Cuello preguntó por qué no estaba firmada el acta por Adrián Lanzaroni y Rodríguez dijo no recordarlo. Reconoció que debería haberlo hecho. Y ante la pregunta por el estado de las cosas que secuestró, dijo no recordarlo, como tampoco puede asegurar si la mochila era la misma que llevaba Cecilia.

El testigo que vio a Cecilia por esos días

El siguiente testimonio fue el de Mario Gabriel Sánchez; por videollamada ya que reside en Funes, cerca de Rosario.

Sánchez afirmó no conocer a Bustos. Declaró que durante el 2020 vivía en Capilla del Monte, en barrio Los Gemelos. Recordó que fue a la siesta, entre las 2 y 3 de la tarde e iba en moto. “Estaba cruzando el puente sobre el río Calabalumba, en los Tres Puentes. La vi sentada -a Cecilia- en el piso con una mochila, muy cerca de la calle por donde transitaba, no había vereda, había pasto”. Cree que fue un día domingo y que vio a la joven al costado del camino.

Aseguró que la mujer estaba en una situación “rara”, acariciando un caballo. Y que luego el caballo cruzó la calle y ella fue por detrás, corriendo. Recordó que unos minutos después de dejar a su hijo, volviendo a su casa, vio a la joven sentada con un caballo, que ella lo miró y lo saludó. Sostuvo que la notó “cansada”.

Otros testimonios: Viapiano, Salgado, Mesa

Tatiana Viapiano, la mujer de 44 años de barrio El Faldeo de Capilla del Monte, fue la siguiente testigo. Durante el 2020, fue pareja de Mario Mainardi.

Relató que el domingo 5 de abril del 2020 -día de la desaparición de Cecilia Basaldúa- se levantó con náuseas y la sospecha de un embarazo. “Estaba peleada -con Mainardi-, pero ese día le mandé un mensaje a eso de las 11. Vino a eso de las 13 y se quedó hasta el martes al mediodía”.

Agregó: “Vino con una mochila porque se pensaba quedar conmigo. Casi que no llegó a sacar nada. Guardó todo y se volvió a ir. Estaba enojada”.

En relación al instrumento musical de Cecilia que Mainardi le dio a su hijo, la testigo manifestó que quedó en el mismo lugar hasta el allanamiento diez días después.

Al terminar su declaración y salir del recinto, Tatiana fue llamada para ampliarla. Es que antes había expresado: “Siento que hacen preguntas que no llegan a nada, me parece que las líneas de investigación se están acotando a un solo lugar”. Cuando el Tribunal le preguntó a qué se refería, ella respondió que -según comentarios- en la zona donde desapareció Cecilia, la gente del lugar se junta “con la policía a tomar cocaína”.

La ronda de testigos continuó con Matías Alfredo Peralta. Relató que a principios de la pandemia, volviendo de trabajar, a la siesta, por la calle Latinoamérica y a metros de la puerta de su casa, “estaba Cecilia con un caballo y supongo que sus pertenencias”. Dijo que entró a la vivienda y la joven se levantó; que tenía una frazada, una mochila, un bolso y una carpa. “Eso fue lo único que vi. Después me enteré que la estaban buscando”.

Ahora Peralta dijo no recordar la fecha ni la ropa que tenía puesta la joven artesana, a pesar de que en su declaración anterior había manifestado que tenía borcegos, calza negra, una camiseta manga larga, entre otros detalles que ahora no recuerda.

Después compareció ante el Tribunal Aimé Amancay Salgado, quien en el 2020 tenía una despensa en Capilla del Monte. Dijo que no conoce a Lucas Bustos. Y aseguró que vio a Cecilia por el centro.

“Había empezado la pandemia y la vi cuando salí de mi negocio para hacer las compras”. La despensa quedaba a media cuadra de la Plaza San Martín. Declaró que estaba al lado de la farmacia con su teléfono, y que esos días la encontró en los mismos lugares.

Salgado sostuvo que un día, de regreso a su casa - a media cuadra de los Tres Puentes- tras cerrar el negocio a la siesta, le llamó la atención porque la joven “estaba con su mochila, agachada, sacando las cosas”.

Otro testimonio de la quinta audiencia, fue el de Juan José Antonio Mesa, artesano, de 62 años. Ante el Tribunal declaró que conoció a Cecilia Basaldúa en la casa de Mario Mainardi. La primera vez que cree que la vio fue el viernes 3 de abril y luego el sábado 4, a eso de las 14.30, cuando lo llamó Mainardi y le dijo que fuera a comer.

“Ahí estaban Mario y la Vivi -Viviana Juárez-. Estaba también Cecilia cocinando algo vegetal, porque no comía carne”. Manifestó que se fue por la noche y en la casa quedaron Mainardi y Cecilia, Viviana se había ido antes.

Le preguntaron de qué charlaban con Cecilia, y Mesa respondió “de la vida”. Que Cecilia le pidió que le enseñe hacer engarces y que hablaban de sus hijos, de su historia. Aseguró que la vio “bárbara, re bien” cuándo se fue.

El testigo declaró que la joven se había instalado en el zaguán, en la entrada de la casa de Mainardi, que no tenía una carpa en su patio. Y que le contó que “no la dejaban entrar en ningún pueblo”.

Continuó relatando que el domingo 5 de abril lo llamó Mario Mainardi y le dijo: “no sé qué pasa, pero esta chica como que se brotó”. También dijo en su declaración que Mainardi le dijo que no sabía qué hacer con las cosas de Cecilia, que iba a “llamar a los familiares”.

Más declarantes

Noelia Piscioni de 39 años, vive en Capilla del Monte y declaró que no conoció a Cecilia y que Mario Sánchez, el padre de su hijo, le comentó que la vio con un caballo en los Tres Puentes cuando fue a dejar al niño a su casa.

En tanto, el testigo Cristian Adrián Lazaroni, de 47 años, herrero, empleado municipal y paramédico, fue quien encontró la mochila en la zona de los Tres Puentes. Declaró no conocer a Lucas Bustos ni a Cecilia Basaldúa.

Dijo que ese domingo cruzó los Tres Puentes, pasó el puente carretero y ahí vio la mochila al costado del camino. “Como no vino nadie, la cargamos en la camioneta”.

Lazaroni relató que cuando llegó a la casa se fijó si había algún documento, pero no había. También dijo que le llamó la atención una bolsa de dormir de plumas, costosa, “soy montañista y conozco de eso”. Que también había una carpa y que pensó que alguien la iba a reclamar. Aseguró que no denunció antes el extravío de la mochila porque esperó a que alguien de algún grupo de montañismo, de los que forma parte, la reclame.

El jueves 9 de abril le dijo a su esposa: “Otra chica desaparecida en Capilla”. Ante lo que su mujer vio la foto y le dijo que “esa ropa está en la mochila”. El testigo buscó en Facebook y reconoció la carpa en las fotos publicadas. “Ahí llamé a la policía y le dije que había encontrado la mochila. Vino el patrullero a mi casa y le entregué la mochila. Y me llevaron a la sede policial para que haga la denuncia”.

Finalmente declararon Alexis Oliva Masa y Nazareno Vera, policías de la División de Motos Punilla Norte. El último fue la persona que encontró el dije, perteneciente a Cecilia. “Tenía una piedra con un alambre de cobre, no recuerdo el color, esto fue en la zona de Los Tres Puentes”, sostuvo.

El lunes 9 de mayo será la sexta audiencia. Está previsto que comparezcan el Comisario de Capilla del Monte Alejandro Bracamonte; Silvana Lorena Trepat, quien tomó la declaración a Bustos; Claudio Omar Posse; Ramón López y Guillermo Molina.

Fuente: Mesa de organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos que acompañan a la familia Basaldúa.

