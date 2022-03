Soledad Laciar: “Le pude decir al Gobernador todo lo que tenía guardado”

Soledad Laciar, la madre de Valentino Blas Correas, tuvo este viernes 11 su primer encuentro con el gobernador Juan Schiaretti, a más de un año y medio del crimen. La reunión recién trascendió este martes y la mujer, que en reiteradas ocasiones pidió al poder político que se expresara sobre el caso de violencia institucional, compartió con La Nueva Mañana detalles e impresiones del encuentro privado con el primer mandatario.

"La reunión la armó el ministro de Justicia y como positivo debo decir que pude decirle absolutamente todo lo que tenía guardado" dijo a este medio quien a partir del crimen efectuado por policías provinciales se convirtió en una referente de la lucha contra la impunidad en la provincia. "Duró un poco más de hora y media, y estaban mi hijo Juan, el ministro de justicia, mi abogado, él y yo", completó.

- ¿Cómo se desarrolló el encuentro?

- Empecé haciendo dos preguntas: la primera, por qué ahora me recibía y antes no, a lo que me contestó que no quería interferir en la investigación. Y la segunda por qué seguía manteniendo al ministro de seguridad cuando está todo tan mal en Córdoba. De la segunda no tuve respuestas.

- Concretamente, ¿qué le planteó?

- Le apunté todo lo que veía mal, l la cantidad de casos que esta involucrada la policía. Me habló de los cambios en la formación y en el tribunal de conducta policial.

- ¿Cuál fue su sensación cuando finalizó la reunión?

-Salí de ahí con su compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance para que las cosas estén mejor. Me sentí escuchada. Pude hablar libremente de absolutamente todo, y pude decirle, mirándolo a los ojos, que estoy convencida de que este gobierno es el responsable del asesinato de mi hijo.

