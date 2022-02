Para Katopodis, el acuerdo con el FMI no implica ajuste en la obra pública

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, aseguró que, tras el acuerdo con el FMI, el presupuesto establecido para este año no tendrá modificaciones.

"Todas las estimaciones indican que este acuerdo con el FMI no implica un ajuste en la obra pública", indicó Katopodis (NA)

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no implicará un ajuste en la obra pública. El ministro confía que el presupuesto establecido para este año no tendrá modificaciones y "va a garantizar que la obra pública no se frene".

"Todas las estimaciones indican que este acuerdo con el FMI no implica un ajuste en la obra pública", indicó Katopodis en declaraciones a las radios Metro y AM750.

En cuanto a la ejecución presupuestaria durante 2021, destacó que existió una "sobreejecución de un 50% respecto al presupuesto original".

El ministro también se refirió a la evolución de los precios, que calificó como un "problema serio", aunque instó a trabajar para que "la inflación vaya a la baja para consolidar el repunte de la economía que se viene dando".

Respecto a la decisión de trasladar los subsidios al transporte a la ciudad de Buenos Aires, explicó que "no deben existir privilegios respecto a otras provincias y tienen que hacerse cargo de sus servicios como el resto".

Fuente: Télam

