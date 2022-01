Unquillo: niegan que fiesta desarticulada haya sido en propiedad de juez federal

DERECHO A RÉPLICA

Haciendo uso a su derecho a réplica, el juez federal de Villa María desmintió la información vertida en una crónica periodística que fue replicada en varios medios incluida La Nueva Mañana, donde se le atribuía la titularidad de una estancia en Unquillo donde se realizó un operativo policial para desarticular una fiesta clandestina con asistencia de 1.500 personas.

El magistrado aseveró que dicha crónica afectó su honor, su reputación personal y su investidura como Juez de la Nación Argentina, al calificar la información que allí se brindó como “inexacta, errónea y agraviante”.

La crónica fue difundida el pasado 3 de enero en donde se informaba sobre el festejo en la madrugada de año nuevo llevado a cabo en un inmueble de la ciudad de Unquillo, mencionando que se había tratado de una “fiesta clandestina, a la cual habrían asistido más de 1500 personas abonado entrada para su ingreso”.

En el texto se describía que Inspectores municipales labraron el acta correspondiente y que la fiscal Jorgelina Gutiez investigaba el hecho.

“Esa información no surge de las investigaciones que se llevan adelante en la justicia penal ni tampoco de las actas labradas en día del supuesto hecho, y resulta falsa e inexacta, dado que no soy titular ni arrendatario de ningún inmueble en la ciudad de Unquillo”, señaló el juez en el texto enviado para ejercer su derecho a réplica a La Nueva Mañana. Además, indicó que ni él ni ninguno de sus familiares “se encontraban ese día y a esa hora en esa localidad, que ninguna fiesta clandestina se ha llevado a cabo en un inmueble de mi propiedad y que ninguna relación tengo con el evento inexactamente ha informado como de mi responsabilidad”.

“Como Juez de la Nación, de quien la sociedad espera no solo que haga cumplir las leyes, sino fundamentalmente que las respete en mi vida personal…. esta información inexacta me ha generado la necesidad de brindar explicaciones no sólo a familiares y amigos, sino fundamentalmente a las autoridades y a los ciudadanos que me han reclamado por una supuesta inconducta que no he cometido, todo lo que me ha generado una afección espiritual derivada de una información inexacta que no debo soportar”, aseveró el magistrado.

Aun cuando su nombre no fue mencionado en la nota original difundida en la versión digital de LNM, el juez expresó que tal hecho no disminuye la afección que le produjo la información.

Es por esto que La Nueva Mañana, aclara que el juez federal de Villa María no ha tenido ninguna relación con el evento reportado por la Policía y que fuera reflejada en la nota que llevó como título “Desactivaron una fiesta en Unquillo: aseguran que había 1.500 personas”.

Enlace: