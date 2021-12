Juego on line: la Unicameral cierra el año legislativo en un clima de alta tensión

La legislatura de Córdoba discute su última sesión del año uno de los proyectos más polémicos de todo el ejercicio 2021: la regularización de los juegos y apuestas on line en la provincia.

La iniciativa tiene como autores a los legisladores Orlando Arduh, Silvia Paleo, Dario Capitani, Raúl Recalde y Alberto Ambrosio, todos integrantes de Juntos por el Cambio, y se aprobará al finalizar la sesión con los votos de Hacemos por Córdoba.

La presentación generó un fuerte rechazo de todo el acro opositor y una buena parte de los actores sociales y políticos de Córdoba. La propia Pastoral Social emitió fuertes comunicados en contra del proyecto que permitirá la “explotación” del juego online “podrá ser efectuada por personas humanas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con domicilio constituido en la provincia de Córdoba”.

"No hay empatía con lo que vive la gente. Una parte de los representantes del pueblo no está representando al pueblo que los eligio. La ley de juego on line es meter un casino en casa. Es terrible. Esto va en contra de la Justicia Social y la cultura del trabajo. Es decadente", aseguró este miércoles el vocero de la Pastoral Social, Munir Bracco en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

La escalada de declaraciones tomó tal calibre en las últimas horas que, incluso, tuvo consecuencias internas en el principal espacio opositor cordobés. El radicalismo y el Frente Cívico pidieron que el proyecto sea retirado, en tanto que el PRO (cuyos representantes avalaron la iniciativa con sus firmas) pidió “un mayor debate con todos los actores sociales involucrados”.

Orlando Arduh, por su parte, fue desafiliado de la UCR temporalmente luego de una decisión del Tribunal de Conducta del partido que basó su decisión en " haberse negado a retirar el proyecto que presento para legalizar el juego clandestino online y que mañana será tratado en la legislatura de Córdoba”. Adempas, lo cito para presentarse al tribunal partidario el próximo 4 de febrero, a fin de resolver su situación.

Arduh ya anticipó que apelará la decisión del partido.

El propio Mario Negri, titular del bloque radical en la Caámara de Diputados, aseguró el martes que, con la aprobación de la ley “el peronismo en complicidad con cinco legisladores QUE YA NADA TIENEN QUE VER (sic) con Juntos por el Cambio le harán un enorme daño a los cordobeses”. Vale señalar que todos los representantes nacionales del radicalismo se manifestaron en contra del proyecto.

Día triste para Córdoba.

Con la pobreza y el desempleo más altos del país, habilitar apuestas desde un celular es deplorable y ruinoso.

