Escalada de contagios y 40% de internados que no están vacunados

EL COVID-19 VUELVE A PREOCUPAR EN CÓRDOBA:

En momentos en que tanto la ciudadanía como los gobiernos nacionales y provinciales se hacían a la idea de retomar todas las actividades con visos de normalidad, una nueva variante de Sars-cov-2 pone en jaque estas previsiones debido a su agresividad. LNM fue al encuentro de dos científicos involucrados en sus trabajos con organismos nacionales y enfocados en la temática covid. Qué posibles comportamientos puede tener la nueva variante Ómicron y cuáles pueden ser los alcances de una nueva ola de covid-19.

“En nuestra provincia, el 40% de las personas internadas por covid no están vacunadas”

Doctora en Ciencias de la Salud, Viviana Ré es investigadora del Instituto de Virología Vanella (InViv) y asesora del Ministerio de Salud Provincial.

¿Cuántos tipos de cepas circulan hoy en Córdoba y con cuáles efectos y riesgos para los pacientes contagiados?

-Aclaro que corresponde hablar de variantes, no de cepas. “Cepas” tiene una connotación mayor. En este momento circulan mayormente 2 variantes de preocupación (VOC): Delta y Ómicron, y una variante de interés (VOI): Lambda. Hasta octubre y noviembre también circulaban VOC Gamma (Manaos), Alpha (Reino Unido) y VOI Mu (Colombia). Ninguna variante ha sido asociada a mayor riesgo clínico para los pacientes infectados con SARS-COV-2 (Covid 2019).

¿Cómo fueron las evoluciones en cuanto a la afectación de la población cordobesa de las cepas Manos, Andina y Delta? ¿Aún persisten en el tránsito y contagio?

-VOC Gamma (Manaos) fue la variante de circulación mayoritaria durante los meses de abril a octubre. Delta se identificó en un viajero proveniente de Perú por primera vez en agosto y luego, paulatinamente, fue desplazando a la variante Manaos, siendo la mayoritaria en noviembre. Gracias a la detección temprana y contención de los brotes esta variante no tuvo un ascenso o transmisión explosiva como ocurrió en otros países. Además, la VOI Lambda (Andina) representó un porcentaje de alrededor de 20-30% en los meses de septiembre a noviembre de 2021. Lambda (Andina) se sigue detectando en muy baja frecuencia, y Alpha (Reino Unido) y Gamma (Manaos) ya no se detectan.

¿Qué se está viendo de la ómicron en cuanto a cantidad de contagios, capacidad de daño, velocidad de transmisión, etc.?

-En la actualidad Delta sigue siendo la variante mayormente detectada, pero la introducción reciente de Ómicron empezó a competir por su establecimiento.

¿De qué modo se está trabajando en el instituto con ómicron? ¿Qué tipo de estudios se realizan y con qué finalidades?

-Se realiza vigilancia de variantes para diagnóstico, descripción en tiempo real del perfil de circulación, vigilancia de nuevas variantes o mutaciones nuevas que puedan presentar desafío a las técnicas de detección molecular, análisis de evolución y rutas de dispersión. Además, cada vez que se detecta una nueva variante ésta es llevada al Instituto de Virología para proceder al aislamiento del virus y luego probar la eficacia de los diferentes esquemas de vacunación implementados en nuestra región. Por otra parte, también se realizan estudios de vigilancia de variantes en aguas residuales con el fin de monitorear la excreción viral de la población que posee cloacas, como un termómetro de lo que tanto la población sintomática como asintomática está excretando. También, ante la inminencia del ingreso de alguna variante de preocupación, la necesidad de su detección temprana -y el contexto de epidemiológico que se esté viviendo-, personal especializado del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, en colaboración con el Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”- FCM - UNC analiza y diseña un flujo de trabajo y una nueva estrategia de detección de mutantes -por PCR-tiempo real- que dé respuesta a la tipificación de esta nueva variante. El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba estuvo y está preparado para la tipificación y detección temprana del ingreso de una nueva variante. Además, trabajamos mancomunadamente con grupo de profesionales que integran Proyecto País para la secuenciación genómica completa de diferentes variantes para el estudio de evolución viral, rutas de diseminación, origen común de variantes de diferentes regiones o brotes, etc. Todos los estudios se realizan en cooperación Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba y el Instituto de Virología – esa es la gran fortaleza de Córdoba. Unir salud pública y universidad para la resolución de problemas y toma de medidas basadas en evidencias científicas ha sido un gran logro.

“Todas las vacunas cumplen el rol esencial para el que fueron diseñadas en el marco de la emergencia actual: proteger contra la enfermedad severa y de la muerte a los infectados”.

¿Siguen siendo indispensables las medidas de prevención domésticas (alcohol en gel, lavado frecuente de manos, uso de barbijo…)?

-Las medidas de distanciamiento y barbijo son probadamente útiles para evitar o disminuir los contagios. Las medidas de prevención son muy útiles para Sars (Covid), y para cualquier microorganismo.

¿Cómo evalúa usted que está preparada la provincia en cuanto a la logística sanitaria para combatir un marcado repunte en la cantidad de contagios?

-La Provincia -desde el inicio de la pandemia hasta hoy- ha estado a la altura de las circunstancias, pero la población debe ayudar con la vacunación y las medidas de prevención, porque el recurso humano asociado a la salud está muy agotado.

¿A qué conclusiones se puede arribar desde las estadísticas respecto a pacientes internados y no vacunados? ¿Cuán efectivas son las vacunas ante cada variante?

- Hoy en nuestra provincia del total de personas internadas por covid un 40% de ellas no están vacunadas. Las vacunas son efectivas para todas las variantes, con mayor o menor efectividad ninguna variante ha escapado totalmente a la vacuna. Ómicron está en estudio, pero de todas formas las vacunas se van reformulando día a día teniendo en cuenta los cambios en los perfiles epidemiológicos moleculares que se van suscitando. Por lo tanto, y considerando que además son seguras y los efectos adversos son menos frecuentes que la gravedad que plantea covid en los no vacunados, no hay razón para no vacunarse.

¿Cómo se podría promover la vacunación?

-El pase sanitario me parece una excelente medida para promover la vacunación, porque no hay nada más objetivo para atenuar la potencia de la pandemia que la vacunación. Y objetivos son los resultados que tenemos hoy: aumentan los infectados pero el porcentaje de camas críticas es bajo y los fallecimientos muy escasos. Si bien la vacunación no previene la infección, atenúa los síntomas. Mientras la vacunación se mantenga en alto porcentaje seguro va a haber casos, incluso en los vacunados, pero la morbimortalidad será menor y los centros de salud no estarán abarrotados.

“Vamos a ver una escalada de contagios como nunca hemos visto”

El inmunólogo Dr. Gabriel Morón es miembro de la Comisión Covid de la Sociedad Argentina de Inmunología.

¿Qué ha cambiado respecto a las variantes de covid en cuanto la circulación y contagios?

-Aún circulan Delta, Manaos y Andina -la Wuhan ya no circula en la región-. La Delta en Argentina, gracias a las medidas restrictivas contra los viajeros que regresaban desde zonas críticas, y sumado esto al muy bien sistema de pronta vacunación, no hizo los estragos que en Europa u otros lugares. Ahora, desde hace 15 días ha ingresado Ómicron y está desplazando rápidamente a Delta. La contagiosidad de Ómicron pareciera ser mucho más rápida, con un altísimo poder de diseminación. En todo lugar donde ha habido un evento social con Ómicron presente –aquí y en el mundo- se han contagiado la casi totalidad de los asistentes.

¿Cuáles medidas preventivas personales son las más eficaces contra Ómicron?

-Entre todas -para evitar o disminuir el riesgo de contagio- destaco dos: el óptimo uso del barbijo, bien pegado a la cara, tapando la nariz, y evitando tocar el barbijo con las manos. Se recomienda un barbijo quirúrgico –lo más nuevo posible-, o mejor un N-95. Y otra medida que destaco es la ventilación cruzada.

Hablemos sobre contagios, vacunados y no vacunados…

-Los contagios masivos que hemos visto se han dado en lugares con la mayoría de la población vacunada y en la gran mayoría de los contagiados no ha resultado tan grave el trance para superar la enfermedad. Nosotros creemos que aun los vacunados se contagiarán fácilmente porque Ómicron escapa a la protección obtenida por las vacunas para su transmisión, pero la respuesta inmune celular –la otra pata del sistema inmune para combatir a los virus- parece ser positiva ya que los casos en personas vacunadas en la mayoría van de asintomáticos a leves, y no ha habido un aumento fuerte en los fallecimientos. Todas las vacunas cumplen el rol esencial para el que fueron diseñadas en el marco de la emergencia actual: proteger contra la enfermedad severa y de la muerte a los infectados. Las vacunas han reducido muchísimo las internaciones por enfermedad severa y los fallecimientos; pero no lo han nulificado, puede que haya quien, aun con todo el esquema de vacunación completo, pueda padecer un destino trágico. La inminencia de aplicación de la 3ra. dosis en el individuo disminuye la infectividad del virus –pero no lo anula-.

“En todo lugar donde ha habido un evento social con Ómicron presente –aquí y en el mundo- se han contagiado la casi totalidad de los asistentes”.

¿Cuánto tiempo después de haberse aplicado la segunda dosis habría que aplicarse la tercera?

-Hay que dejar pasar entre 5 y 6 meses, antes no tiene sentido; hasta entonces los niveles de anticuerpos conseguidos con las dosis anteriores se mantienen en niveles aceptables.

¿Las personas se están aplicando la tercera dosis?

-Por suerte, sí. El ritmo y la cantidad de personas son muy buenos.

¿Se pueden hacer previsiones –en lo inmediato- en cuanto a la velocidad, gravedad y cantidad de contagios en virtud de la apertura total de actividades?

-Seguramente la velocidad, cantidad y gravedad de contagios en estos días de fin de año serán altísimas. Tengo la impresión de que próximamente vamos a ver una escalada de grandísima magnitud, como nunca hemos visto.

¿Qué se debería hacer en virtud del periodo vacacional y el fuerte flujo turístico que se prevé?

-La ciudadanía durante las fiestas de fin de año se comporta de un modo muy particular; creo que hasta fines de enero vamos asistir a un fuerte incremento que, posiblemente, a partir de entonces comience disminuir notablemente en virtud que al irse de vacaciones disminuye la asistencia a lugres de encuentros masivos no protegidos porque para asistir tendrán que hacerlo con barbijos y vacunados.

¿Opina que deberían suspenderse las actividades masivas?

-No, porque siempre hay más cuidados en las reuniones organizadas que en los eventos clandestinos; y si se suspenden los primeros aumentarán los otros.

¿Cuán útil puede resultar la implementación del pase sanitario?

-El pase sanitario –creo- será fundamental; ha funcionado muy bien en varios países de Europa. Si bien la economía requiere otra cosa – y el hartazgo de la gente también-, los eventos masivos de personas deberían poder evitarse; la gente misma por sí sola debiera evitar concurrir. De todos modos es posible pensar que casi todas las personas se van a contagiar de Ómicron en algún momento hasta que salgan las nuevas vacunas adaptadas a esta variante; pero será igual… primero se vacunará a los países desarrollados y luego habrá que ver a cuáles países se prioriza. Recordemos que, por ejemplo, a África y vastas regiones de India aún no ha llegado ninguna.

¿Se puede pensar en aquello de que “…si la montaña no viene a mí…” e ir en busca de acercar vacunas a los no vacunados?

-Bueno, entiendo que hay una campaña que se lleva a cabo en diferentes eventos, o barrios; pero podría ser más agresiva esta campaña.

¿Cómo puede afectar el calor reinante -sumado a las celebraciones de fin de año- respecto a la intensificación de los contagios?

-Esto es un arma de doble filo; porque si bien permite realizar reuniones de fin de año al aire libre, por otro lado, si el calor es insoportable, muchos prefieren encerrarse con el aire acondicionado, para lo cual cierran todo y no hay ventilación cruzada. Si en ese lugar cerrado hay una persona infectada contagiará a todo el resto, inevitablemente.

