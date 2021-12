Diputados: Gabriela Brouwer pidió disculpas tras irse de viaje a poco de asumir

"Nunca estuvo en mi voluntad faltar a la sesión, ya que al momento de pedir autorización para realizar este viaje, la sesión no estaba en la agenda parlamentaria", indicó la legisladora. Foto: gentileza

La diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (Juntos por el Cambio), se refirió a su ausencia en la Cámara Baja durante la votación de los cambios en Bienes Personales donde la oposición recibió un revés y el oficalismo logró darle luz verde al proyecto.

A través de una carta a los comité de la UCR de Río Tercero y de Tercero Arriba luego de irse de vacaciones a poco de asumir como legislador, reconoció que "debería haber estado en la sesión, por la realidad del país y por los ajustados números del Congreso. Nunca estuvo en mi voluntad faltar a la sesión, ya que al momento de pedir autorización para realizar este viaje, la sesión no estaba en la agenda parlamentaria".

"Tenía un viaje familiar previsto desde 2019, que postergamos tres veces por la pandemia, y volví a postergar por el tratamiento del Presupuesto. Así se fue solo mi marido con mis hijos el día jueves 16 y terminada la sesión del Presupuesto, que era la última del año, viajé para reencontrarme con mi familia en EE.UU (Disney)”, argumentó.

Destacó que “luego la Cámara notificó que la sesión especial se hacía el martes". "Me enteré el sábado, cuando ya estaba en EE.UU., intenté volver y no conseguí hacerlo", resaltó.

“No es cierto que mi presencia cambiaba el sentido de la votación, ya que si estaba se obtenía un empate y definía el presidente Sergio Massa", remarcó.

“Faltaron tres diputados de Juntos por el Cambio. Dos por estar en el exterior y una tercera porque dio positivo de Covid en la puerta del Congreso", afirmó.

“Desde Juntos por el Cambio deberíamos haber revisado de mejor manera el número antes de exigir la sesión ya que es muy exiguo y dos diputados iban a estar en el exterior. Deberíamos revisar que pueda votar una persona con Covid si durante dos años se funcionó de manera remota", añadió.

En otro pasaje del texto, señaló: "Lo más importante es que Juntos por el Cambio consiguió elevar el piso para el pago de bienes personales de 2 a 6 millones beneficiando a más de 500.000 ciudadanos que NO tendrán que pagar este gravamen".

“Expreso nuevamente mis más sinceras disculpas, me siento muy acongojada, por una situación que si bien no busqué, soy plenamente responsable. El Congreso tiene un nuevo equilibrio y estas cosas no pueden pasar. Redoblaré mi compromiso y esfuerzo para recuperar su confianza y subsanar este error”.

Finalmente, en el texto reflejado por el sitio de Río Tercero Tribuna.com.ar dijo sentirse "muy apenada", por su decisión.

