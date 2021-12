Andrés Fassi: “Haremos lo posible para que el Cacique continúe”

Andrés Fassi hace más de siete años que está en el club y la evolución institucional es notable. Asumió como presidente en el Federal A y hoy atraviesa este presente que por muy poco no se coronó con el título de la Copa Argentina. Consciente de esta situación, el titular albiazul se mostró orgulloso de lo vivido y confesó: “Está la tristeza de haber estado tan cerca, un partido que nos fue favorable en la tenencia del balón. No se pudo hacer el gol. Después en los penales, esa lotería, no nos benefició. Tenemos que felicitar a Boca por el campeonato y felicitar a Talleres”.

En el mismo campo de juego del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Fassi habló con los jugadores. Posteriormente ante la prensa contó: “Le dije a los jugadores que es de mucho orgullo esto, si hace seis meses pensábamos que en un campeonato de 25 fechas salir segundos, siendo protagonistas, llegar a la final de la Copa Argentina, clasificar directa a la Copa Libertadores, es para felicitar a este grupo. Estoy seguro que no pasarán otros 43 años para que Talleres vuelva a jugar una final. Cada vez Talleres estará más cerca de jugar más finales y ese es el compromiso de todos”.

“A Talleres le faltó atrevimiento, pero no creo que haya reproches porque la campaña es bárbara. Se jugó a dos puntas, con elementos propios y genuinos. Hay que tomar dimensión de lo conseguido y apostar a repetirlo. Hay que estar agradecido al grupo, faltó coronarlo con la Copa, pero más allá de eso, hay que reconocer el buen trabajo que se hizo en el año”. (Horacio Humoller)

Visiblemente emocionado el presidente de Talleres se refirió a la gente que acompañó en masa a la final y destacó: “Lo de la gente fue un fenómeno. El domingo haremos un gran festejo en el Kempes con Independiente. La gente acompañó, viajó a todos lados, fue increíble. Por eso la tristeza”.

La continuidad de Alexander Medina como entrenador pasa a ser el principal tema en el mundo albiazul y Fassi ya adelantó que el martes de la semana que viene habrá una reunión para comenzar a definirlo. No obstante, dejó en claro su postura: “Haremos lo posible para que Alexander continúe. Se ha hecho un trabajo extraordinario. Estamos muy contentos con ese trabajo. Yo me quedo con la parte del vaso medio lleno, estoy orgulloso, agradecido. Estuvimos muy cerca. Esto es futbol, pero Talleres con este protagonismo nos va a llevar a otra final pronto”.

La Campaña

32avos De Final

Talleres 0 (6) - Atlético de Rafaela 0 (5)

* Marcos Díaz, a pesar de haber errado su ejecución, fue figura al contener tres penales de la “Crema”.

16avos De Final

Talleres 1 (3) - Vélez 1 (1)

* Gol de Michael Santos.

* Marcos Díaz atajó dos de los penales de Vélez, que además falló uno de sus remates.

Octavos De Final

Estudiantes (RC) 1 (5) - Talleres 1 (6)

* Gol de Michael Santos.

* Guido Herrera atajó el sexto penal de Estudiantes.

Cuartos De Final

Temperley 1 - Talleres 2

* Los dos goles los marcó el uruguayo Santos.

Semifinales

Talleres 1 - Godoy Cruz 0

* Diego Valoyes hizo el gol del triunfo.

Final

Talleres 0 (4)- Boca 0 (5)

* Rossi (B) le atajó un penal a Fértoli (T) y el Xeneize se quedó con el título.

