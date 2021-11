“Este es el año de resolver el tema de alimentos en la mesa de los argentinos”

Especial para La Nueva Mañana

Todo lo que dejaron las elecciones, las iniciativas para crecer y los desafíos que tiene el gobierno para los próximos dos años hasta la violencia institucional que sacude al gobierno de Rodríguez Larreta y la opinión sobre los empresarios argentinos fueron los temas que conversó el ex embajador argentino en el Vaticano y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, el diputado del FdT Eduardo Valdés, con La Nueva Mañana.

¿La coalición gobernante salió fortalecida de las elecciones legislativas?

Yo viví el resultado de las elecciones con mucha alegría porque sentimos un calorcito del electorado que nos permitió mantener el liderazgo político del gobierno, que va a ir in crescendo y nos va a permitir llegar con actitud al 2023, porque creo que en la post pandemia el peronismo sabe muy bien los botones que hay que tocar para que haya crecimiento económico, mayor poder adquisitivo del salario, mayor empleo y, por lo tanto, mejor calidad de vida; ése es el desafío que tenemos.

¿Cree que Juntos por el Cambio no consiguió los objetivos que buscaba?

El resultado electoral fue un freno para la oposición, cierto sector mediático y del empresariado. Juntos por el Cambio llegó a soñar no solo con presidir la Cámara de Diputados sino con sustituir con una Asamblea Legislativa al presidente de la Nación; querían la cabeza de Alberto Fernández. Por lo tanto, creo que los medios y la oposición quedaron muy golpeados después de la elección. Sacaron más votos que el oficialismo a nivel nacional pero políticamente no le avisaron a su cara los resultados aritméticos porque no alcanzaron los objetivos que pretendían.

El presidente Alberto Fernández relanzará su gestión con un Plan Quinquenal que será tratado en el Congreso y será la base del crecimiento económico que necesita la Argentina. ¿Confía en que la principal fuerza opositora acompañe las iniciativas o persistirán como hasta ahora en bloquear todas las acciones del gobierno?

Me parece una gran decisión del Presidente mandar a debatir en el Congreso un plan de cinco años con hincapié en agroindustria, hidrocarburos, minería, ciencia y tecnología como base del crecimiento que necesita el país, y a partir eso se podrá saber qué hacemos con el endeudamiento externo. Hay que tener un debate integral en la Argentina y en ese sentido creo que provincia por provincia se van a ir apagando las burbujas que dejan las elecciones y va a dar paso a la racionalidad de quien no va a querer participar o votar en contra de un plan de gobierno que va a mejorar la situación en cada provincia, y es ahí donde yo veo que ese plan va a ser aprobado por Juntos por el Cambio junto con el oficialismo.

¿Considera que Juntos por el Cambio debe hacerse cargo de la insustentable deuda externa que dejó y éste sería un plan para presentarle al FMI en base al pedido de sustentabilidad del pago de la deuda?

Es una decisión muy buena de hace bastante -no es de ahora- que tomó el Presidente junto con el ministro de Economía (Martín Guzmán), que sea el Congreso el que apruebe el acuerdo que haya con el Fondo Monetario Internacional y de acá en adelante, nunca más tiene que haber endeudamiento sin el Parlamento. Por lo tanto, junto con el Plan Quinquenal va a estar el acuerdo, por lo cual si no hay consenso político no va a poder llevarse adelante el acuerdo, así que todo tiene que ver con todo; a mí me parece que es integral. Cómo vamos a crecer es lo indispensable, porque si solamente vamos a aprobar lo que vamos a pagar la verdad sería muy triste el rol de la Argentina.

¿Qué opina con respecto a la defensa que hacen Juntos por el Cambio y los libertarios de la violencia institucional después del asesinato de Lucas González a manos de una brigada de civil de la policía de la Ciudad de Buenos Aires?

Los vecinos de Barracas vienen sufriendo a esta clase de brigadas de asesinos hace mucho tiempo y ha hecho eclosión porque Lucas González era un futbolista joven que tuvo una visibilidad que no la esperaban. Si no hubiera sido por la reacción de la sociedad civil, Lucas y sus dos amigos pasaban por delincuentes. Quisiera saber cuántos Lucas González más hubo, no sólo por la brigada de Barracas, hay múltiples brigadas en 15 comisarías de la ciudad. Debemos ir al hueso en la investigación a las brigadas de la Policía de la Ciudad. Queremos saber qué hacen, cuál es la responsabilidad del comisario de Barracas que todavía sigue al frente de la comisaría. Nada de eso se puede hacer sin su respaldo. Extorsionaban a comerciantes, chicos y transeúntes. Está saliendo a la luz, y la responsabilidad es del gobierno de Larreta.

¿Cómo ve usted, que estuvo en el Vaticano y conoce el pensamiento de la Iglesia, el acoso de los empresarios al gobierno con el alza de los precios? Según la Doctrina Social de Iglesia los empresarios no tienen ningún tipo de límites para ganar lo que se les ocurra, el único límite que tienen es reinvertir parte de sus grandes ingresos para generar más trabajo o para mejorar el salario de los trabajadores y, por ende, producir más. Pero en la Argentina los empresarios no cumplen con esa premisa porque en realidad prefieren aumentar los precios y quedarse con la renta de los asalariados vía inflación.

El Papa Francisco les mandó un mensaje a los empresarios argentinos en un encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, donde especialmente les dice que hay que invertir y no esconder la plata en paraísos fiscales. Y fíjese que seis meses después de que el Papa le dijo esto sale la información de los Pandora Papers que complementan los Panamá Papers, donde hablan de la cantidad de plata y de empresarios argentinos que fugan dinero hacia cuevas fiscales. Yo como peronista tengo el orgullo de la historia que las grandes empresas que integran la Asociación Empresaria Argentina o la Unión Industrial Argentina fueron creadas al calor del primer peronismo o de dónde salió Techint, cuándo nació Clarín y también la principal empresa de alimentos, que es Arcor.

Si pudieron hacer esas empresas al calor del primer peronismo con los derechos sociales que planteaba el peronismo y llegar a ser las potencias que son, ¿por qué los herederos no imitan la conducta de los fundadores que fueron capaces de crear grandes empresas con grandes derechos laborales y con una gran reinversión en la Argentina que les permitió llegar a donde han llegado hoy? Esa es la reflexión que me hago ante la situación que vivimos hoy.

¿La situación con los precios no se hubiera resuelto con la expropiación de Vicentin, la mayor estafa empresaria descubierta en los últimos tiempos en la Argentina, para hacer una empresa testigo del sector? ¿Está en el gobierno la idea de poder reflotar la expropiación?

Creo realmente que hay que resolver el valor de los alimentos en la Argentina que no pueden tener el valor de exportación. Si algo nos ayudó lo de las urnas es darnos oxígeno para aplicar políticas de contención de precios, que las habíamos empezado antes de la elección y han sido ratificadas al punto que el propio Rodríguez Larreta tuvo que cambiar su opinión respecto al control de precios de la Secretaría Interior, primero dijo que era una barbaridad y después salió a alabarlo. Este es el año de resolver el tema de los alimentos en la mesa de los argentinos, porque no hay resolución del problema inflacionario sino se resuelven estos temas. Ahora no me pregunte cómo porque no soy especialista, pero tengo plena confianza en quienes están llevando adelante esa tarea.

