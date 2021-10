De Pedro criticó a Juntos por el Cambio por no dar quórum y Negri le respondió

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, cuestionó este martes a los diputados de Juntos por el Cambio por no haber dado quórum para la sesión que convocó el oficialismo en la Cámara baja y los acusó de "ceder al interés y al privilegio de unos pocos, por encima de los argentinos".

De Pedro se refirió así al intento fallido del Frente de Todos de aprobar la ley de etiquetado frontal de alimentos e iniciativas referidas al régimen laboral de los trabajadores vitícolas, por la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum, en rechazo a lo que consideraron una decisión unilateral sobre el temario.

"Hoy la oposición bloqueó cuatro leyes a favor de la gente. Después de acompañarlas en comisiones, faltaron a la sesión con excusas. La verdad es que nuevamente cedieron al interés y al privilegio de unos pocos por encima de los argentinos y las argentinas", sostuvo el ministro a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, el funcionario nacional se plegó a las críticas que los diputados del Frente de Todos le hicieron a sus colegas de la oposición, a quien acusaron de haber cedido ante el lobby de las empresas que rechazan la ley de etiquetado frontal, algo que la bancada de Juntos por el Cambio negó.

El interbloque opositor sostuvo que su decisión se debió a que el oficialismo no quiso incorporar a la sesión los proyectos pedidos por Juntos por el Cambio, pese a que la ley de etiquetado frontal también tenía el respaldo de alguno de sus miembros.

Minutos después de su publicación, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, le respondió también a través de Twitter y señaló: "Ministro hay una palabra el Gobierno debería empezar a internalizar: CONSENSUAR".

"La sesión que pidió su bloque no contempló los pedidos de la oposición. ¿Acaso la Emergencia educativa y cambiar la ley de Alquileres no son clave para la gente? El Congreso ya no es una escribanía", agregó el radical.

Sin la oposición en el recinto el oficialismo reunió a 122 legisladores y quedó a siete de los 129 que se necesitan para tener quórum, por lo que la sesión se cayó.

Según supo NA, los jefes de todos los bloques se reunieron en la comisión de Labor Parlamentaria y allí Juntos por el Cambio propuso consensuar con el oficialismo el tratamiento del temario planteado para este martes.

La oposición planteó incorporar el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán.

Fuente: NA