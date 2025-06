“Los dólares se están usando en beneficios de unos pocos y no de los que producimos”.

En una entrevista periodística, el ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi criticó el modelo económico implementado por el Gobierno Nacional, acusó al presidente Javier Milei de haber engañado al electorado agropecuario y vaticinó que el programa “se cae a corto o mediano plazo”.

Buzzi describió el modelo económico nacional como "de arrebato, complicación, incoherencias y contradicción"; y advirtió que es "inconsistente" y se va a agotar: “Está fracasando y va a traer mucho sufrimiento a mucha gente”.

Subrayó el dirigente que cierto sector agrario había apoyado a Javier Milei "porque tenía esperanzas", pero lamentó que el panorama actual dista de las expectativas iniciales.

Concretamente, Buzzi detalló que el sector enfrenta “costos altísimos, cambio retasado y retenciones de más del 30%”. Puntualizó que “las retenciones se aplican mal”, al ser “centralistas, unitarias y mal segmentadas”.

El ex dirigente agrario enfatizó que “al campo le va mal” y lamentó que, si “la dirigencia agropecuaria no cuestiona severamente, parece que existe un consenso de que en el campo está todo bien y no es así”.

Buzzi también apuntó a los beneficiarios del actual esquema económico, señalando que “el modelo económico es para los que apuestan al carry trade” y manifestó que “los dólares se están usando en beneficios de unos pocos y no de los que producimos”.

Además, mencionó que este modelo “significa sustitución de productos nacionales por importación de baratijas y viene de consumo”.

Finalmente, el ex titular de Federación Agraria no escatimó críticas hacia los principales funcionarios del gobierno, al expresar que “Milei, Luis Caputo (ministro de Economía) y Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación) no tienen escrúpulos”.

Con miras a la próxima Expo Rural a la que asistiría el Presidente, Buzzi sentenció: “Milei después va a Palermo, pega tres o cuatro gritos y listo. Imagino un discurso con edulcorante en La Rural”.

Fuente: NA

