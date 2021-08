Gustavo Santos: "Voy a pelear para que vuelva la equidad a Córdoba"

El precandidato a diputado nacional de Juntos por Córdoba, dijo: "No puede ser que haya dos Argentinas: la que produce, trabaja, y paga los impuestos; y la que vive de esos aportes”.

El precandidato a diputado nacional de Juntos por Córdoba, Gustavo Santos, aseguró que “voy a pelear -siempre con proyectos- para que vuelva la equidad a Córdoba. No puede ser que haya dos Argentinas: la que produce, trabaja, se rompo el lomo y paga los impuestos; y la que vive de esos aportes”. “El kirchnerismo se lleva toda nuestra riqueza y vuelven migajas”, graficó.

Palabra seguida, ejemplificó lo que sucede con las retenciones al campo: es que según un informe del vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet, Córdoba le aporta a la Nación (por retenciones) el equivalente a cinco veces el presupuesto de obras públicas provincial.

Consultado por la Educación, Santos se mostró preocupado: “Hoy hay chicos de 8 y 9 que no saben leer ni escribir porque hacen 1 año y medio que no van a la escuela de manera presencial”. Y adelantó que uno de sus proyectos será el de “vincular la enseñanza media con el mundo del empleo privado".

"Hay que mixturar conocimientos y preparar a los chicos para que al otro día que terminen el colegio o la universidad tengan oportunidades”, expresó.

Junto a la precandidata a senadora Soher El Sukaria y el resto de compañeros de la lista, Santos recorrerá este sábado distintos barrios de la Capital: “Soy optimista, la sociedad va a dar una respuesta positiva y contundente para empezar con la reconstrucción del país que se viene. Tiene que haber esperanza, debemos recuperarla. Al éxodo de los chicos hay que ponerle un freno: ningún país serio puede evolucionar si expulsa a sus jóvenes”, definió.

Además, el ex ministro de Turismo, llamó a los cordobeses a participar de la elección el próximo 12 de septiembre: “Si no participamos y nos involucramos estamos atentando contra nosotros mismos y nuestro futuro. Lo peor que nos puede pasar es resignarnos. Estamos cambiando desaliento por compromiso y esperanza: el futuro se construye si no nos atropella”.

“En esta lista está el coraje de Lilita Carrio y la enorme experiencia y visión de Mauricio Macri. Hay experiencia, coherencia y valores. Es un momento en el que no nos podemos dar el lujo de improvisar ni de gritar sin razones. Necesitamos dar pasos seguros, firmes. Y esa opción representamos en Juntos por Córdoba”, finalizó.