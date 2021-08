A seis meses del femicidio de Ivana Módica, sus compañeras concentrarán

Recordarán a la trabajadora civil asesinada por su pareja, el ex vicecomodoro Javier Galván, el jueves a las 18 en la Escuela de Aviación Militar.

Javier Galván, ahora ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea, y femicida de Ivana Módica.

Javier Galván, ahora ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea, y femicida de Ivana Módica. Foto: gentileza.

Este jueves 19 de agosto, al cumplirse seis meses que el ex Vicecomodoro Javier Galván asesino a su pareja Ivana Módica, las compañeras de la trabajadora civil de la Fuerza Aérea concentrarán en la Escuela de Aviación Militar.

Será para recordar a la joven periodista víctima de femicidio y para exigir el fin de la violencia de género en las Fuerzas Armadas.

"Desde ese momento nos unimos en un solo grito ¡POR IVANA, POR TODAS! ¡NO NOS CALLAMOS MÁS! y conquistamos nuevamente las calles pidiendo justicia, pero, sobre todo, un cambio profundo en las políticas de género en las Fuerzas Armadas", indicaron a través de un comunicado.

Y agregaron: "No queremos más Ivanas, por eso no bajaremos los brazos hasta que los Departamentos de Género dejen de funcionar como espacios a donde se revictimiza y silencia a quienes denuncian violencia de género y/o acoso laboral y se reubica al violento y/o acosador".

En ese sentido, lanzaron un petitorio con medidas concretas contra la violencia de género, laboral e institucional en las Fuerzas Armadas. Algunos de los principales puntos son:

-Aplicación del protocolo de actuación para el abordaje, la prevención, orientación, y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral de la administración pública nacional, aprobado por Resolución 24/19 de la Secretaría de Empleo Público de la Nación y la inmediata conformación de un equipo interdisciplinario capacitado y con participación de civiles en los Departamentos de Género que garantice la contención de las víctimas y el seguimiento efectivo de los casos presentados.

-Aplicación de la Ley Micaela de manera transversal, mixta y en todos los niveles, "cuyas capacitaciones sean profundas y no sólo una cortina de humo que sirva de pantalla de las prácticas que perpetúan conductas machistas y violentas. Además, reclamamos que estas capacitaciones también se orienten hacia la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres".

Además, las compañeras de Ivana manifestaron su solidaridad, sororidad y apoyo a la Teniente Sofía Vier, "primera piloto de caza, un orgullo para la aviación argentina, quien recientemente tuvo la valentía de denunciar por acoso laboral, no solo a sus superiores, sino también a sus pares".

Finalmente concluyeron: "En pie de lucha, y con la fuerza de los que no se resignan, decimos que no vamos a parar hasta que no quede piedra sobre piedra de predominio patriarcal y machismo en nuestras Fuerzas Armadas".

Para firmar el petitorio hacer click aquí.

Noticias relacionadas: