“Luchamos para que no vuelva a pasar otro crimen como el de Blas”

Joaquín Paredes, Blas Correas, Álvaro Zarandón, Yamil Alexis, José Ávila. Nombres que son consigna y reclamo de justicia; íconos de una violencia institucional que en Córdoba tiene escasa prensa pero que demasiado seguido se lleva la vida de nuestros pibes, hermosamente vitales hasta esa bala policial que les segó los sueños para siempre.

Valentino Blas Correas es uno de ellos. Hace un año, el 6 de agosto de 2020, lo mató la balacera descargada sobre el auto que esa madrugada ocupaba con sus amigos en el centro de Córdoba. “Fue él, pero pudo haber sido cualquier otro”, evalúa hoy su padre Blas, de menos exposición pública que otros integrantes de la familia pero conocedor del expediente como pocos. Hay ahí una continuidad: en los casos del mal llamado “gatillo fácil” policial– que el gran Rodolfo Walsh inmortalizó como “la secta del gatillo alegre”, y que en dictadura tuvo un correlato con la nada legal “ley de fuga”-se repiten por un lado los métodos de una fuerza policial eficaz en el asesinato; y casi como un acto reflejo, familias que hacen fuerza de la devastación, se ven obligadas a “especializarse” en la temática e investigar a veces más que los propios funcionarios judiciales. Familias completas cuyas vidas quedarán marcadas, hasta el último día, por el crimen del ser querido.

“Hasta el último día vamos a luchar para que se genere algún cambio”

A un año del asesinato de Valentino, su madre Soledad Laciar dialogó con La Nueva Mañana, insistió en la necesidad de avanzar con más responsabilidades en el crimen, y exigió cambios para que el calvario que hoy atraviesa, simplemente no tenga que vivirlo nadie nunca más.

- En este último año desde aquel 6 de agosto, ¿han pasado por distintos momentos? ¿Cómo fue ese recorrido?

- Este año ha sido el más largo de mi vida. En un comienzo me sentí apabullada, al poquito tiempo de que Blas murió me enteré de que estaba embarazada e intenté recluirme para cuidar mi embarazo. El click lo hice cuando murió Joaquín Paredes, me di cuenta de que tenía que luchar; hacía un mes y pico que había sido lo de Blas y se hablaba mucho de Blas, eso hacía que se hablara de otros casos también. Me puse al hombro la lucha en medio de tantísimo dolor.

Marcha: A un año exacto del crimen de Blas Correas, la familia y los amigos del joven de 17 años asesinado por efectivos policiales convocan a una movilización en silencio y con protocolos este viernes 6, desde las 18 en Colón y General Paz. “Hagamos que el silencio sea el mayor de los gritos pidiendo un cambio de verdad”, difundieron.

¿Cómo se lleva en el día a día un dolor tan grande y tan inesperado?

- Para mí todos los días es mucha tristeza, yo no voy a ser nunca más la misma, pero tengo la plena convicción de que si acá no luchamos esto sigue pasando, y es por eso que decidimos junto a mi hijo Juan y mi marido, que decidió acompañarme cien por cien en esto e ir hasta el final, que hasta el último día de nuestras vidas íbamos a luchar para que se genere algún cambio. Hoy, a un año, puedo decir que la tristeza es inmensa, y debo aceptar que voy a tener que convivir con esta tristeza toda mi vida.

- En cuanto al expediente, que parece avanzar, ¿cuál es su evaluación como víctima y querellante?

- Si lo comparo con otros, se avanzó muchísimo. El fiscal ha hecho acusaciones graves, donde habla directamente de que es un caso de violencia institucional, lo que da más fuerza a la lucha. Yo desde el día uno dije que acá no se trataba de un par de locos dentro de la Policía, sino de una manera de operar avalada por el gobierno, un gobierno que tenemos ya hace cuántos años en Córdoba y que no hace nada por ningún cambio. Entonces esa es mi lucha, “Justicia por Blas” es que no suceda nunca más. Después en lo que es la causa creo que hay más implicados, yo no tengo pruebas más que lo que viví esa noche, en la que hubo muchos policías que guardaron silencio y que obraron mal.

- ¿Por qué cree que conmovió y movilizó tanto el caso?

- Creo que el caso de Blas nos abrió los ojos a muchos, mostrándonos que esto podía pasarle a cualquiera. En mi caso hasta hace un año pensé que estas cosas no podían pasarme, que eran situaciones donde la Policía obraba de esta manera cuando existía un peligro. Hoy entendí que no es así, que ésta es una manera de operar de parte de la Policía, cubrirse cuando algo hacen mal, estar preparados para encubrir, mentir, ensuciar.

- ¿Tiene miedo de que gane el olvido?

- No tengo miedo que se olvide, y voy a hacer todo lo que a mí respecta para que eso no suceda. Pero no por Blas, sino porque olvidarlo es dejar de luchar por un cambio. Y de lo que estoy convencida es que el pedido de cambio debe ser colectivo.

“Este dolor va a acompañarme de por vida”

Soledad tiene 43 años, es empleada bancaria, cría a una beba y en breve afrontará otro desafío: el retorno a la actividad laboral. “Debo volver a trabajar y no sé de dónde voy a sacar las fuerzas. No me he sobrepuesto; intento entender que este dolor va a acompañarme de por vida y es algo difícil, porque Blas ya no está conmigo y me falta una parte de mí. Muchos me ven fuerte, pero no es fácil. Tengo que agradecer tener un compañero a mi lado que es mi sostén, y la ayuda terapéutica, pero es muy difícil: por momentos se te van las ganas de todo. Y es ahí cuando miro a mi familia y me vuelvo a levantar”.

La causa

A comienzos de junio, el fiscal José Mana dio por concluida la investigación y elevó a juicio el expediente. Si bien había expectativa en la continuidad de las actuaciones, sobre todo en función de determinar más responsabilidades, lo relevante es que el funcionario determinó que el caso encuadra en lo que se conoce como “violencia institucional”, y que es necesario “generar un cambio estructural en la Policía de la Provincia de Córdoba”. En la investigación principal hay trece policías imputados de distintos delitos, de los cuales ocho están detenidos. De manera paralela se investiga lo ocurrido esa madrugada en la clínica Aconcagua, donde se le negó atención médica al joven baleado. Tres empleados del centro de salud también están imputados. Como la elevación a juicio fue objetada por algunos abogados defensores, el juicio oral y público -estiman fuentes cercanas al caso- se desarrollaría recién el año próximo.

