Córdoba ya vacuna a adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo

El Ministerio de Salud provincial comenzó este martes a la mañana la campaña de vacunación contra el coronavirus a la franja adolescente de entre 12 a 17 años con factores de riesgo o alguna discapacidad, que supera los 100.000 los inscriptos hasta el momento, según los datos oficiales

La vacunación se realiza entre las 8 y las 20; en la ciudad de Córdoba, el operativo de inoculación se concentra en el Comedor y Pabellón Argentina.

La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, que se encontraba supervisando la logística en ese lugar, señaló esta mañana que “son más de 100 mil los niños, niñas y adolescentes inscriptos”, y que en esta etapa de inicio se está “priorizando exclusivamente a los factores de riesgos o con alguna discapacidad”.

En este sentido, se recuerda que el registro de quienes tienen 12 años deberá realizarlo el padre, madre o adulto responsable a cargo del menor en la página oficial.

En tanto, las personas que tengan entre 13 y 17 años pueden inscribirse de manera personal y voluntaria, o bien lo podrá realizar un adulto responsable, en la mencionada web.



Cabe señalar, que no es necesario contar con cuenta de Ciudadano Digital y se debe adjuntar el certificado médico correspondiente en caso de que la persona padezca alguna patología.

Una vez realizado el registro, se debe aguardar la notificación correspondiente para asistir a la vacunación según día y lugar indicado.

Las personas que conforman estos grupos, son aquellos que tengan factores de riesgo tales como:

Diabetes tipo 1 o 2.

Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

Personas con tuberculosis activa.

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Síndrome de Down.

Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

Personas con pensión de ANSES por invalidez, aunque no tengan CUD.

Personas con pensión de ANSES por trasplantes, aunque no tengan CUD

Los adolescentes reciben la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna.

#VacunaCOVID19

💉Comenzamos con la vacunación contra el #coronavirus para personas de 12 a 17 años que integran los grupos https://t.co/44naDU4GhN pueden inscribir los menores de edad sin necesidad de un usuario de CiDi, desde la web https://t.co/KGwG55OBBJ pic.twitter.com/5pKIiIRvg3 — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) August 3, 2021

"Está previsto que dentro de 28 días se va a colocar la segunda dosis, que ya están reservadas”, destacó la funcionaria. Asimismo, convocó a la población a vacunarse, al sostener que “la inmunización es muy importante, fundamentalmente en aquellas personas que tienen patología preexistente, porque son los que tienen más chance de desarrollar cuadros más graves”.

Según las estimaciones, son alrededor de 320.000 los adolescentes susceptibles de recibir la inoculación, de los cuales aproximadamente el 23% presenta comorbilidades.

En la provincia la campaña de vacunación comenzó el 29 de diciembre pasado, y hasta el momento ya se aplicaron 2.814.769 dosis.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: